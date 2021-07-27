Maaşın 12-24 kat fazlası anında hesaba yatacak! Tek kalemde ödeniyor diyerek duyuruldu! Azami katkı en az...
Verilen desteklerden en dikkat çekeni çeyiz desteği oluyor. Evlenme planı olan gençlere ise devlet tarafından destekler sağlanıyor. Çeyiz parası alabilmek için bazı şartların taşınıyor olması gerekiyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere devlet katkısı imkanı sunuluyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl değişiyor. Katılımcının hesabını 24 yaşını doldurmadan önce mutlaka açması gerekiyor. Ayrıca yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesiliyor. Kadınların evlenirken mağdur olmamaları için aldıkları yetim maaşının 12 aylık ya da 24 aylık kısmı peşin olarak ödenmektedir.
27.07.2021 13:39
- Son Güncelleme: 27.07.2021 13:39
Maaşın 12-24 kat fazlası anında hesaba yatacak! Tek kalemde ödeniyor diyerek duyuruldu! Azami katkı en az... Evlenecek olan çiftlere devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Ayrıca yetim aylığı alan kadınlara da toplu ödeme sağlanıyor.