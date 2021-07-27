Maaşın 12-24 kat fazlası anında hesaba yatacak! Tek kalemde ödeniyor diyerek duyuruldu! Azami katkı en az... Evlenecek olan çiftlere devlet tarafından çeşitli destekler sunuluyor. Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor. Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. Ayrıca yetim aylığı alan kadınlara da toplu ödeme sağlanıyor.