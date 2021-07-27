Telefondan başvur ATM'den paranı al! Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi anında hesaba yatıyor! Borcu olana dijital mobil kredi müjdesi!

Borcu olanlara, nakite ihtiyacı olanlara güzel haberlerimiz var. İnsanlar çeşitli ihtiyaçları nedeniyle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası'nın kredi kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Kredi alımları geçmiş yıllarda çoğu zaman banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki gidişat bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. En çok tercih edilen kredi kampanyalarından biri olan Ziraat Dijital Kredi ile alıcılar kolay bir şekilde gereksinim kredisi çekebiliyor. Maaşını Ziraat üzerinden alan emekli ve çalışanlar ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi kampanyasına internet şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurup, şubeye gitmeden hesabına geçirebiliyor.