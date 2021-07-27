Telefondan başvur ATM'den paranı al! Ziraat Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi anında hesaba yatıyor! Borcu olana dijital mobil kredi müjdesi!
İnsanlar çeşitli ihtiyaçları nedeniyle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası'nın kredi kampanyaları oldukça ilgi görüyor. En çok tercih edilen kredi kampanyalarından biri olan Ziraat Dijital Kredi ile alıcılar kolay bir şekilde gereksinim kredisi çekebiliyor. Maaşını Ziraat üzerinden alan emekli ve çalışanlar ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi kampanyasına internet şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurup, şubeye gitmeden hesabına geçirebiliyor. Ancak bu imkandan faydalanabilmek için Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ya da Ziraat Mobil kullanıcısı olmanız gerekiyor. Çünkü mobil ve internet bankacılığı üzerinden giriş yapmanız için gerekli oluyor. Peki, Ziraat Bankası Dijital Kredi nasıl başvuru yapılır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
Borcu olanlara, nakite ihtiyacı olanlara güzel haberlerimiz var. İnsanlar çeşitli ihtiyaçları nedeniyle ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. Bu bağlamda Ziraat Bankası'nın kredi kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Kredi alımları geçmiş yıllarda çoğu zaman banka şubeleri üzerinde uzun uğraşlar sonucu ile yapılabilirken günümüzdeki gidişat bundan çok daha uzak. Burada internetin ve teknolojinin hakkını vermek gerekiyor. En çok tercih edilen kredi kampanyalarından biri olan Ziraat Dijital Kredi ile alıcılar kolay bir şekilde gereksinim kredisi çekebiliyor. Maaşını Ziraat üzerinden alan emekli ve çalışanlar ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi kampanyasına internet şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurup, şubeye gitmeden hesabına geçirebiliyor.
Dijital Kredi ile Şubeye Gitmeden Kredi Kullanma Kolaylığı Ziraat'te
Maaşını Bankamızdan alan emekli ve çalışan müşterilerimizin ihtiyaçlarının finansmanında kullanabileceği Dijital Kredi ürünümüze İnternet Şube veya Ziraat Mobil üzerinden hemen başvurun, krediniz şubeye gitmeden hesabınıza geçsin.
Özellikler
İnternet Şube ve Ziraat Mobilden başvuru yapılabilir,
36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır,
Olumlu değerlendirilen krediler, İnternet Şube ve Ziraat Mobilden hesaba aktarılır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.