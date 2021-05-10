Konut alacaklar dikkat! 200 bin TL konut kredisi için ne kadar faiz ödenir? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank…

Ev sahibi olmak hemen hemen herkesin hayalidir ve bunun için paralarını biriktirenler zorlanmadan ödeme yapmak istiyor. Konut alacaklara bankalardan bahar fırsatı olarak kredi kampanyaları sunulmaya devam ederken 200 bin TL konut kredisi çekmek isteyenler kaç ayda ne kadar faiz ödeyeceğini merak ederek yoğun bir şekilde araştırıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank konut kredisi hesaplama işlemi nasıl yapılır? 200 bin TL konut kredisi için ne kadar faiz ödenir? İşte tüm bilgiler…