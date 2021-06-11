BİM'de 4'lü kampanya avantajı doğuyor! BİM 11 Haziran aktüel kataloğunda göz kamaştıracak ürünler!

BİM 11 Haziran aktüel kataloğuyla bugün raflarda satışa sunulan ürünlerin detaylı listesi ve fiyatları sabahın ilk saatleriyle merak konusu oldu. Kataloğu henüz incelemeyenler ise fırsatları öğrenerek ona göre şubelere uğramak istiyor. Araba aksesuarlarının ön planda yer aldığı kataloğda Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi,Araç İçi Katlanır Çöp Kovası, 2'li Çakmak Girişli USB Çoklayıcı, PoloSmart Kablosuz Kulak İçi Kulaklık FS52, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı, Rookie 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet, Dexim Powerbank, Art Craft Oyun Hamuru Mutfak Seti ve OnyoKollu Araç İçi Telefon Tutacağı ürünleri fiyatlarıyla merak ediliyor.

11.06.2021 09:52 - Son Güncelleme: 11.06.2021 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





