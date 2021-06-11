BİM'de 4'lü kampanya avantajı doğuyor! BİM 11 Haziran aktüel kataloğunda göz kamaştıracak ürünler!
BİM 11 Haziran aktüel kataloğuyla bugün raflarda satışa sunulan ürünlerin detaylı listesi ve fiyatları sabahın ilk saatleriyle merak konusu oldu. Kataloğu henüz incelemeyenler ise fırsatları öğrenerek ona göre şubelere uğramak istiyor. Araba aksesuarlarının ön planda yer aldığı kataloğda Paşabahçe Borcam Dikdörtgen Tepsi,Araç İçi Katlanır Çöp Kovası, 2'li Çakmak Girişli USB Çoklayıcı, PoloSmart Kablosuz Kulak İçi Kulaklık FS52, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı, Rookie 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet, Dexim Powerbank, Art Craft Oyun Hamuru Mutfak Seti ve OnyoKollu Araç İçi Telefon Tutacağı ürünleri fiyatlarıyla merak ediliyor.
BİM'de 4'lü kampanya avantajı doğuyor! BİM 11 Haziran aktüel kataloğunda göz kamaştıracak ürünler raflarda yerini aldı ve kampanyalar sık sık araştırılıyor. BİM'den bugünden itibaren 10'lu Cam Suyu Tableti, Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu, Onyo Kollu Araç İçi Telefon Tutacağı, Erpar 2'li Oto Boyun Yastığı, Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu, Fakir Buharlı Ütü, 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap, Chef's Mermer Desenli Karnıyarık Tenceresi, 2'li Makaralı Yan Cam Perdesi, Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı, 2'li Çakmak Girişli USB Çoklayıcı, Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet, Rookie 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet, PoloSmart Kablosuz Kulak İçi Kulaklık FS52 ve Deterjan Hazneli Basınçlı Su Tabancası ürünleri var.
Elektrikli Katlanır Alüminyum Bisiklet
• Ayarlanabilir alüminyum gidon yüksekliği
• Shimano 6 vites (vites kolu, arka artırıcı, 6'lı ruble)
• Taşınabilir Batarya
• Ön ve arka mekanik disk fren
• Led ön far
• LCD gösterge
• 36V 8.8Ah A Sınıfı Hücreli Li-ION Batarya
• 36V 250W Güçlü ve Verimli BLDC Motor
• 25 km/h Maksimum Hız