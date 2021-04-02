Ve son dakika belli oldu! Hesaplara 3 ay boyunca tam 1000 TL ödeme yatacak! Ödemeler başladı…
Hesaplara 3 ay boyunca tam 1000 TL ödeme yatacak! Yüz binlerce kişi çok yakından ilgilendiren son dakika haberleri gelmeye başladı. Hesaplara bütün 3 süresince devamlı bir biçimde 1000 TL bedelinde ödemeler yapılacak. Müracaat süreçleri her ne kadar geride kalsa dahi müracaat yapamayan vatandaşlar için bu süreç uzatıldı. Tüm işlemler e devlet üzerinden yapılacak. 30 Nisan tarihine kadar başvurular devam edecek. Gelir kaybı yaşayan vatandaşlar için tam 3 ay boyunca 1000 TL olarak destekler verilecek. Bir yandan da kira yardımı olarak verilen destekler büyük şehirlerde 750 TL olurken, geri kalan şehirlerde 500 TL olarak verilecek.
Yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiren gelişmeler gelmeye başladı. Hesaplara tam 3 boyunca aralıksız bir şekilde 1000 TL değerinde ödemeler yapılacak. Başvuru süreçleri her ne kadar geride kalsa bile başvuru yapamayan vatandaşlar için bu süreç uzatıldı. Tüm işlemler e devlet üzerinden yapılacak. 30 Nisan tarihine kadar başvurular devam edecek. Gelir kaybı yaşayan vatandaşlar için tam 3 ay boyunca 1000 TL olarak destekler verilecek. Bir yandan da kira yardımı olarak verilen destekler büyük şehirlerde 750 TL olurken, geri kalan şehirlerde 500 TL olarak verilecek. Kira desteklerinden gelir kaybı ciro desteklerine varana kadar hangi şartlar ile başvuruların nasıl yapılacak olduğu en merak edilen konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor.
Salgından en çok etkilenen kesimlere bakılacak olduğu zaman ilk sırada esnafların yer alması verilecek desteklerin artması konusunda da etkili olacak.30 Nisan tarihine kadar başvurularını yapamayan vatandaşlar için süreç uzatıldı. Ticaret bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan açıklamalara bakılacak olduğu zaman gelir kaybı ve ciro kaybı desteklerinin yanı sıra kira destekleri de verilecek.
Bu sayede vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Başvuru süreçleri e devlet üzerinden yapılırken son başvuru tarihi 30 Nisan tarihine kadar uzatıldı.3 ay boyunca devam edecek bu yardımlarda kira yardımı olarak verilen destekler büyük şehirlerde 750 TL olurken, geri kalan şehirlerde 500 TL olarak verilecek.