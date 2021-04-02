Ve son dakika belli oldu! Hesaplara 3 ay boyunca tam 1000 TL ödeme yatacak! Ödemeler başladı…

Yüz binlerce vatandaşı çok yakından ilgilendiren gelişmeler gelmeye başladı. Hesaplara tam 3 boyunca aralıksız bir şekilde 1000 TL değerinde ödemeler yapılacak. Başvuru süreçleri her ne kadar geride kalsa bile başvuru yapamayan vatandaşlar için bu süreç uzatıldı. Tüm işlemler e devlet üzerinden yapılacak. 30 Nisan tarihine kadar başvurular devam edecek. Gelir kaybı yaşayan vatandaşlar için tam 3 ay boyunca 1000 TL olarak destekler verilecek. Bir yandan da kira yardımı olarak verilen destekler büyük şehirlerde 750 TL olurken, geri kalan şehirlerde 500 TL olarak verilecek. Kira desteklerinden gelir kaybı ciro desteklerine varana kadar hangi şartlar ile başvuruların nasıl yapılacak olduğu en merak edilen konulardan bir tanesi olmaya devam ediyor.