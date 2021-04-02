Elektrik, kira, su, doğalgaz fatura desteği, gıda, para ve eşyası yardımları! SGK, SYDV, VGM tarafından yapılıyor!



Koronavirüs salgınının dar gelirli vatandaşların üzerinde ki ağır yükünün hafifletilmesi adına hükümet çok yönlü programları hayata geçirdi. Bu programların ilki daha önceki süreçlerde sağlanan desteklerin devam etmesi ve başvuru şartlarının yenilenmesi olurken hükümetin ikinci adımı bazı destek programlarını ilk defa başlatmak oldu. Salgının ikinci defa korkutucu boyuta ulaşmasının ardından bu destekler yeniden gündemde. Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. İşsizlere, fakirlere çalışmayan herkese maddi yardım başvuruları SYDV 'lerin bağlı olduğu Kaymakamlıklardan yapılıyor. Elektrik Tüketim Desteği nasıl alınır? Doğalgaz fatura yardımı kimlere ödenir? Su faturası ve yakacak desteği yardım paraları başvuruları nereye yapılır?