Elektrik, kira, su, doğalgaz fatura desteği, gıda, para ve eşyası yardımları! SGK, SYDV, VGM tarafından yapılıyor!
SGK, SYDV, VGM yardımları! Pandemi sürecinin ekonomi etkilerinin devam ettiği dönemde faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlar devlet yardımlarını araştırmaya başladılar. İşsizlere, fakirlere çalışmayan herkese maddi yardım başvuruları SYDV 'lerin bağlı olduğu Kaymakamlıklardan yapılıyor. Öte yandan bu yardımları almak için çeşitli yöntemler var. Birinci yöntem e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak başvurular. Bu başvuru yöntemli sadece Aile Bakanlığı'nca sağlanan PTT'den ödenen 1000 TL yardım ücretinde geçerli. Bunun dışında kalan gıda yardımları için başvuru işlemleri sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile vakıflar genel müdürlüğü il müdürlükleri üzerinden olacak. Kira yardımı başvuruları ise belediyelerden şahsen alınmakta.
Koronavirüs salgınının dar gelirli vatandaşların üzerinde ki ağır yükünün hafifletilmesi adına hükümet çok yönlü programları hayata geçirdi. Bu programların ilki daha önceki süreçlerde sağlanan desteklerin devam etmesi ve başvuru şartlarının yenilenmesi olurken hükümetin ikinci adımı bazı destek programlarını ilk defa başlatmak oldu. Salgının ikinci defa korkutucu boyuta ulaşmasının ardından bu destekler yeniden gündemde. Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. İşsizlere, fakirlere çalışmayan herkese maddi yardım başvuruları SYDV 'lerin bağlı olduğu Kaymakamlıklardan yapılıyor. Elektrik Tüketim Desteği nasıl alınır? Doğalgaz fatura yardımı kimlere ödenir? Su faturası ve yakacak desteği yardım paraları başvuruları nereye yapılır?
Elektrik Yardımı
Elektrik yardımı Aile Bakanlığı tarafından ödeniyor. Halen sosyal yardım alan ve maddi ihtiyacı bulunan vatandaşların alabildiği elektrik yardımı ailede yaşayan kişi sayısına göre değişiyor. İki kişilik ailelerde ödenen rakam en az 53 TL oluyor. 6 veya daha kalabalık aileler için ise 106 TL ödeme yapılır.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA YARDIMI
Vakıflar Genel Müdürlüğü düzenli gıda yardımı yapan kurumların başında geliyor. Kurum gerekli koşulları sağlayan vatandaşlara kuru gıda desteği sağlıyor. 81 şehirde müdürlüğü bulunan VGM gıda ayrdımı alabilmek için sağlanması gereken şartları şu şekilde açıkladı.