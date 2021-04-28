SGK'dan en az 9.000 TL ödemenizi hemen alın! Milyonlara 7 alanda nakit desteği geldi! Paranın yüzü sıcaktır dedirtti!

DOĞUM PARASI YARDIMI

Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.

Doğum yardımı alacak anne ya da babanın T.C vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir. Doğum, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmelidir. Çocuğun ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır.

Annenin ilk bebeği için 300 TL, ikinci bebeği için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki bebeği için 600 TL doğum yardımı ödenir.

Annenin aynı anda birden fazla çocuk sahibi olması durumunda; ikiz bebeklerin ilki için 300 TL ve ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz bebeklerin ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL yardım verilmektedir.

SGK'DAN ALINAN DOĞUM PARASI

SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı olduğu için SGK'dan aldığı doğum parası vardır.

Bu para kesinlikle doğum yardımından farklıdır. Dolayısı ile doğum için işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi için süt parası yardımı vardır.