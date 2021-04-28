SGK'dan en az 9.000 TL ödemenizi hemen alın! Milyonlara 7 alanda nakit desteği geldi! Paranın yüzü sıcaktır dedirtti!
Dikkat! Paranızı almayı sakın unutmayın! Bu destek paranın yüzü sıcaktır dedirtti! SGK ve devletin vermiş olduğu desteklerden çoğu kişinin haberi olmuyor ve bu paralar hesapta kalıyor. Milyonlarca kişiye SGK aracılığıyla, rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme ödemeleri, ilaç ödemeleri, yolluk ve diş ödemeleri gibi birçok başlık altında ödeme sağlanıyor. Özellikle rapor parası ve şahıs ödemesi gibi ödemelerde unutulan yüksek miktarda paralar bulunabiliyor. Devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemeleri ile para yardımları çalışan ve çalışmayan kadın erkek milyonlarca kişiye ödeniyor. Peki, SGK unutulan paralar sorgulama nereden yapılır? e-Devlet unutulan paralar nasıl öğrenilir? Unutulmuş param var mı? İşte unutulan para sorgulama ekranı 2021
Milyonları ilgilendiren haber! SGK'da unutulan paralar geri alınabilecek! SGK ve devletin verdiği desteklerden çoğu kişinin haberi yok ve bu nedenle paralar unutuluyor. Milyonlarca kişiye SGK tarafından verilen rapor paraları, emzirme yardımları, cenaze, tıbbi malzeme ödemeleri, ilaç ödemeleri, yolluk ve diş ödemelerinden yeni haberdar olanlar hesapta kalan paraları olup olmadığını sorgulayabiliyor ve alabiliyor. Peki e-Devlet unutulan paralar nasıl öğrenilir?
Sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi SGK'nın ve devletin yaptığı yardım ödemelerinin neler olduğunu bilmiyor ve paraları da hesapta kalıyor. Devletin geri ödemesiz ve karşılıksız destek ödemelerinden yararlanan vatandaşlar SGK'da unutulan paraları geri alabiliyor, bunun için e-Devlet üzerinden unutulan paraların ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor ve detayları sıklıkla araştırıyor. Siz de haberimizdeki bilgilerle devlet sosyal yardım ödemeleri nedeniyle hesabınızda oluşan paraları öğrenebilirsiniz. İşte detaylar…
DOĞUM PARASI YARDIMI
Doğum parası yardımı çalışma durumuna bakılmaksızın tüm T.C vatandaşı kadınlara doğum halinde verilir. Tek seferlik ve geri ödemesiz olarak yapılan yardım kapsamında annenin sahip olduğu çocuk sayısına göre ödeme yapılmaktadır.
Doğum yardımı alacak anne ya da babanın T.C vatandaşı veya mavi kart sahibi olması gerekir. Doğum, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra sağ olarak gerçekleşmelidir. Çocuğun ilgili nüfus müdürlüklerinden Kimlik Paylaşım Sistemine kayıt ettirilmesinden sonra başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmetler Merkezleri üzerinden yapılmaktadır.
Annenin ilk bebeği için 300 TL, ikinci bebeği için 400 TL, üçüncü ve sonrasındaki bebeği için 600 TL doğum yardımı ödenir.
Annenin aynı anda birden fazla çocuk sahibi olması durumunda; ikiz bebeklerin ilki için 300 TL ve ikincisi için 400 TL olmak üzere toplam 700 TL; üçüz bebeklerin ilki için 300 TL, ikincisi için 400 TL ve üçüncüsü için 600 TL olmak üzere toplam 1300 TL yardım verilmektedir.
SGK'DAN ALINAN DOĞUM PARASI
SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı olduğu için SGK'dan aldığı doğum parası vardır.
Bu para kesinlikle doğum yardımından farklıdır. Dolayısı ile doğum için işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi için süt parası yardımı vardır.