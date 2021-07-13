Ve son dakika belli oldu! Başvurana karşılıksız geri ödemesiz 13 bin TL veriliyor! Anında hesabınıza geçiyor!

Devlet tarafından vatandaşlara sunulan destekler tüm hızıyla devam ediyor. Çalışan annelere devlet desteği veriliyor, yeni anne olacaklar ya da olanlar bu konuya dair tüm ayrıntıları yakından araştırıyor. Ekonomik olarak rahat bir nefes aldıracak Mama, bez ve süt yardımı için şartlar neler? Kimler bu imkandan faydalanabiliyor? Mama, bez ve süt yardımı başvuruları için şartları taşıyan vatandaşlar nereden ve nasıl başvuru yapıyor? İşte çocuğu olan ailelerin faydalandığı mama, bez ve süt yardımı hakkındaki tüm bilgiler…