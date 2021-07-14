ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğunda makyaj ve züccadiyede şahane indirim! ŞOK'ta ikinci %30-40 kampanyalı ürün fırsatı!
ŞOK'ta ikinci %30-40 kampanyalı ürün fırsatı dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. ŞOK 14 Temmuz 2021 aktüel kataloğuyla bugün onlarca ürün raflardaki yerini alacak ve firma tarafından şubelere gönderilecek. İndirimlerin dikkat çekeceği kataloğunda Titiz Tabak Yıkama Fırçası, Akdeniz Soft Touch Aile Boyu Çaydanlık, Tefal Seramik Taban Ütü, Philips 10.000 mAh Powerbank, Peştamal Plaj Çantası, Titiz Dekoratif Mini Küvet, Kral Şakir Ahşap Figürler, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, Vanish Oxi Action Leke Çıkartıcı ve Luminarc Carine Oval Fırın Kabı ürünleri revaçta olacağa benziyor. İşte ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğu ürünleri
ŞOK 14 Temmuz aktüel kataloğunda yer alan ürünler belli oldu ve bu sabah marketler açılır açılmaz raflarda satışa sunulacak. ŞOK'ta bu hafta Black Bruin Enerji İçeceği, Nave Cevizli Baklava, Juss %100 Meyve Suyu, 70'li Yumak Kare Makyaj Temizleme Pamuğu, Nivea Micellair Makyaj Temizleme Suyu, Amigo Kırık Ceviz İçi, Nivea Black&White Clear Sprey Deodorant, Hope Saç Boyası Çeşitleri, 2'li Bref Power Aktif Klozet Bloğu, Raid Kokulu Sineksavar Aerosol, Mintax Sıvı Bulaşık Deterjanı, Ahşap Kesme Tahtası Sunum Tepsisi, Paşabahçe Borcam Kırmızı Kapak Yuvarlak Tencere ve 3'lü Semaver Kahvaltı Çay Bardağı ürünleri dikkat çekecek.