Ve resmileşti! 3 ayda toplam 9.000 TL’ye kadar ek ödeme! Sözleşmeli çalışanlar faydalanacak!
Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi geldi! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 3 ay boyunca toplam 9.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, 3 ay süreyle belirli sağlık çalışanlarına aylık 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Ödemelerden sözleşmeli aile hekimleri ve sözleşmeli aile sağlığı çalışanları faydalanacak.
Kovid-19 salgını sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek çalışan sağlık çalışanlarına bir müjdeli haber daha geldi. Pandemi döneminin en büyük kahramanı olan sağlıkçılar yeni düzenlemeyle 3 ayda toplam 9.000 TL'ye kadar ek ödeme alabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; ödemeler 1.500 – 3.000 TL arasında değişecek. Devletin sağladığı ek ödenek fırsatından sözleşmeli sağlık çalışanları faydalanacak.
Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.