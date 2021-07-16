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Ve resmileşti! 3 ayda toplam 9.000 TL’ye kadar ek ödeme! Sözleşmeli çalışanlar faydalanacak!

Sağlık çalışanlarına ek ödeme müjdesi geldi! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 3 ay boyunca toplam 9.000 TL'ye kadar ek ödeme yapılacak. "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere, 3 ay süreyle belirli sağlık çalışanlarına aylık 3.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak. Ödemelerden sözleşmeli aile hekimleri ve sözleşmeli aile sağlığı çalışanları faydalanacak.

16.07.2021 07:56 - Son Güncelleme: 16.07.2021 07:56
Ve resmileşti! 3 ayda toplam 9.000 TL’ye kadar ek ödeme! Sözleşmeli çalışanlar faydalanacak!

Kovid-19 salgını sürecinde büyük fedakarlıklar göstererek çalışan sağlık çalışanlarına bir müjdeli haber daha geldi. Pandemi döneminin en büyük kahramanı olan sağlıkçılar yeni düzenlemeyle 3 ayda toplam 9.000 TL'ye kadar ek ödeme alabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; ödemeler 1.500 – 3.000 TL arasında değişecek. Devletin sağladığı ek ödenek fırsatından sözleşmeli sağlık çalışanları faydalanacak.

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Ve resmileşti! 3 ayda toplam 9.000 TL’ye kadar ek ödeme! Sözleşmeli çalışanlar faydalanacak!

KİMLER ALABİLECEK?

"Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ve resmileşti! 3 ayda toplam 9.000 TL’ye kadar ek ödeme! Sözleşmeli çalışanlar faydalanacak!

Buna göre, 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle ilgili yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3 bin liraya kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net aylık 1500 liraya kadar, Kovid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen tutarda ilave ödeme yapılabilecek.

Ve resmileşti! 3 ayda toplam 9.000 TL’ye kadar ek ödeme! Sözleşmeli çalışanlar faydalanacak!

Bu kapsamda yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile devletçe karşılanacak sosyal güvenlik primi veya kesenekleri toplamı ilgili maddelerde dikkate alınacak.

Ve resmileşti! 3 ayda toplam 9.000 TL’ye kadar ek ödeme! Sözleşmeli çalışanlar faydalanacak!

4 AY SÜREYLE EK ÖDEME KARARI GELMİŞTİ

Geçtiğimiz ay yapılan açıklamayla, Sağlık Bakanlığı bazı personellere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacağını duyurmuştu.