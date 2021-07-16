Bakanlık düğmeye bastı! Tapuda yeni dönem başlıyor! O işlemler değişti

İpotek, tapu müdürlüğünde banka ve kurum temsilcilerinin imzaları alınmaksızın, satıcı veya temsilcileri ile ipotek borçlusu olan alıcı veya temsilcileri tarafından imzalanan resmi senet, kredi veya borç sözleşmesi veya tasarruf finansman sözleşmesi ile sözleşme metnine dahil olan ve sözleşmeye ekli onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesine göre tescil edilecek.



Resmi senet düzenlenmeksizin tescil edilecek olan ipoteklerde, işleme dayanak olan kredi veya borç sözleşmeleri veya tasarruf finansman sözleşmeleri, onama ipoteği tesis ve tescil istem belgesi ile diğer belgeler, banka ve kurum tarafından fiziki olarak veya elektronik ortamda müdürlüğe gönderilecek.



