Gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatı! 16 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?
16 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? Altın alıp satmak isteyen vatandaşlar gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatı hakkında sorgulama yapıyor. Son günlerde kazandığı ivme ile dikkat çeken altın fiyatları saatlik değişimler gösteriyor. Altın piyasasındaki hareketliliğe göre yatırım yapmak isteyen vatandaşlar 16 Temmuz altın fiyatlarını sorguluyor. Haberimizden, değişim gösteren gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatları hakkında bilgi alabilirsiniz.
16.07.2021 06:24
- Son Güncelleme: 16.07.2021 06:24
Gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatı! 16 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Altında hareketlilik sürüyor. Son günlerde artış etkisiyle dikkat çeken altının çizeceği grafik merakla bekleniyor. Haftanın son işlem gününde serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504,20 lira olmuştu. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar 16 Temmuz altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilir. İşte; gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatı…
Saat 06:20 itibariyle altın fiyatları şu şekilde:
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 501,27
Satış: 504,35
%-0,08