Gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatı! 16 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatı! 16 Temmuz altın fiyatları ne kadar? Altında hareketlilik sürüyor. Son günlerde artış etkisiyle dikkat çeken altının çizeceği grafik merakla bekleniyor. Haftanın son işlem gününde serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 504,20 lira olmuştu. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar 16 Temmuz altın fiyatlarını haberimizden öğrenebilir. İşte; gram, çeyrek, yarım altın, 14-22 ayar bilezik fiyatı…