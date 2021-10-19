Ve rakamlar ortaya çıktı! Emeklilere karşılıksız nakit ödeme! Hangi banka emeklilere ne kadar veriyor?
Emeklilere karşılıksız nakit ödeme desteği vatandaşlar tarafından devam ediyor. Bankalar, emekliler amacıyla resmen yarışa girdi. Hem kamu hem de özel bankalar, emeklilerin maaş müşterileri olmaları amacıyla detaylı kampanyalar yapıyor. Maaşınızı hangi bankadan alacağınıza karar vermeden evvelce kesinlikle bankaların promosyonlarını inceleyin. 2017'de başlayan uygulama sayesinde yeni emekliler promosyondan yararlanabildiği gibi 3 yıllık sözleşme biten emekliler de ikinci kez promosyonu alabilecek. Tutar 500 liradan 2 bin TL'ye değişkenlik gösteriyor.
19.10.2021 10:39
- Son Güncelleme: 19.10.2021 10:39
EMEKLİLERE HEM KAMU HEM DE ÖZEL BANKALARDAN PROMOSYON
Emekli maaş müşterileri için hem kamu bankalarında hem de özel bankalarda çeşitli fırsatlar bulunuyor. Maaşa göre değişen bu promosyonlara bir örnek verilirse maaşınız 1500 TL'nin altındaysa en az 500, 1500-2000 TL arasındaysa 625 TL, 2500 TL üzerindeyse 750 lira promosyon veriliyor. Bu tutarlar bankalara göre daha da yükseliyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu avantajlar…