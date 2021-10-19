Kilosu 80 kuruştan 4 liraya kadar çıktı! Çanakkale domatesi son turfanda hasadında üreticisini sevindirdi

'FİYATLAR İYİ, MEMNUNUZ'

Çıplak köyünde arazisinde domates üreten emekli öğretmen Önder Girgin, Kazdağları'ndan gelen rüzgar ve deniz havasıyla Çanakkale domatesinin ayrı bir lezzet ve aroma kazandığını söyledi. Son turfanda hasadına eylül ayının ilk haftalarında başladıklarını ve kırağı düşünceye kadar domates toplamaya devam ettiklerini belirten Girgin,