Kilosu 80 kuruştan 4 liraya kadar çıktı! Çanakkale domatesi son turfanda hasadında üreticisini sevindirdi
Domates denilince ilk akla gelen türlerden olan Çanakkale domatesi üreticisini sevindirdi. Çanakkale domatesinin kilosu ilk turfanda 80 kuruştan satılırken son turfanda hasasında 4 liraya çıktı. Ancak 5 kat fiyat artışına rağmen Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya "Şimdi 4 liraya sattığımız domatesi, özellikle metropol kentlerde tüketicinin 15 liraya kadar fiyatla alarak yediğini duyuyoruz" dedi.
Türkiye'de kendine has kokusu, rengi ve lezzetiyle meşhur Çanakkale domatesi, son turfanda hasadında üreticisini sevindirdi. İlk turfanda sonrası toptan 80 kuruşa alıcı bulan domatesin fiyatı, 4 liraya kadar çıktı. Çanakkale Ziraat Odası Başkanı İsmail Kaya "Şimdi 4 liraya sattığımız domatesi, özellikle metropol kentlerde tüketicinin 15 liraya kadar fiyatla alarak yediğini duyuyoruz" dedi.
Kendine has kokusu, rengi ve tadıyla dikkat çeken Çanakkale domatesinin fideleri, mayısın başında toprakla buluştu. Domatesler, Temmuz ayının son günlerinde ilk turfanda hasat edildi. Ancak tarlada kilosu 80 kuruştan alınan Çanakkale domatesi üreticisini memnun etmedi. Bugünlerde ise son turfanda hasadı yapılan Çanakkale domatesi, toptan 3,5- 4 lira arasında fiyattan alıcı bulunca üreticiyi sevindirdi.
KUMKALE'DE KOMİSYONCULARA SATILIYOR
İstanbul, Bursa ve İzmir gibi büyükşehirlerden gelen komisyoncular, Çanakkale domatesinin yetiştiği eski adı Batak Ovası olan Kumkale Ovası'nı mesken edindi.
Kumkale, Tevfikiye, Halileli ve Çıplak köylerindeki üreticiler, işçilerin hasadını yaptığı domatesi traktörlerle köy meydanlarına getiriyor. Komisyoncular tarafından alınan domatesler, kamyonlara yüklenerek büyük kentlere götürülüyor.
'FİYATLAR İYİ, MEMNUNUZ'
Çıplak köyünde arazisinde domates üreten emekli öğretmen Önder Girgin, Kazdağları'ndan gelen rüzgar ve deniz havasıyla Çanakkale domatesinin ayrı bir lezzet ve aroma kazandığını söyledi. Son turfanda hasadına eylül ayının ilk haftalarında başladıklarını ve kırağı düşünceye kadar domates toplamaya devam ettiklerini belirten Girgin,