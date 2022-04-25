Ve onayladı, ödemeler hesaplara geçmeye başladı! 750 TL’lik emekli ek ödemesi resmen yürürlüğe girdi!

Yeni dönemde gelişen ekonomik gelişmeler ışığında giderek pahalılaşan hayat şartları, her kesimden vatandaşa olduğu gibi emekli vatandaşlara da direkt olarak etki etti. Özellikle emekli maaşından başka bir geliri olmayan vatandaşların olumsuz etkilendiği bu durum, ek ödeme ihtiyacının ortaya çıkmasına yol açtı. Konu ile ilgili olarak tüm umutlarını emekli ikramiyesine yapılacağı konuşulan zam oranına bağlayan emekli vatandaşlar, önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalardan sonra hayal kırıklığına uğradılar.