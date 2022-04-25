Ve onayladı, ödemeler hesaplara geçmeye başladı! 750 TL'lik emekli ek ödemesi resmen yürürlüğe girdi!
3 yılda bir kamu bankaları ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan emekli ödemeleri protokolünün geçerlilik süresi, bu yılın başı itibari ile doldu. Protokol süresinin tamamlanmasının ardından hızla yeni bir kampanya geliştirdiğini duyuran kamu bankaları, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte kamu bankalarının promosyon kampanyalarına ilişkin ayrıntılar...
Yeni dönemde gelişen ekonomik gelişmeler ışığında giderek pahalılaşan hayat şartları, her kesimden vatandaşa olduğu gibi emekli vatandaşlara da direkt olarak etki etti. Özellikle emekli maaşından başka bir geliri olmayan vatandaşların olumsuz etkilendiği bu durum, ek ödeme ihtiyacının ortaya çıkmasına yol açtı. Konu ile ilgili olarak tüm umutlarını emekli ikramiyesine yapılacağı konuşulan zam oranına bağlayan emekli vatandaşlar, önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sonrasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalardan sonra hayal kırıklığına uğradılar.
Devlet Destekli Promosyon Kampanyaları 2022
Kamu bankaları, Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzaladıkları emekli maaşı ödemeleri protokolünün 2022 yılının başı itibari ile sonlanmasından sonra yeni kampanyalar geliştirerek, ilgili kampanyaların ayrıntılarını kamuoyu ile paylaştılar.