Hane başına bin 200 TL ödenecek! 18 yaş üstü her vatandaş başvuru yapabilecek! Gözler oradaydı! Netleşti!
Hane başına bin 200 TL ödenecek! Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gözlenen en büyük problemlerden biri olan terör olayları, birçok kişinin sosyo-ekonomik hayatının sekteye uğramasına sebep oluyor. Terör bölgelerinde yaşayan vatandaşları direkt olarak etkisi altına alan bu durum karşısında sessiz kalmayan devlet kurumu, ilgili şartları sağlayan tüm ailelere terör zararları desteğinin yapılacağını bildirdi.
Türkiye'nin jeopolitik bakımdan önemli bir alana sahip olması, tarih boyunca düşman bakışlarının üzerinde olmasına sebep olmuştur. Bu kapsamda terör olaylarının gündeme geldiği ülkemizde, terör bölgelerinde yaşayan vatandaşların ortaya çıkan çatışma ve diğer durumlarından direkt olarak etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur. Vatandaşlarını her konuda olduğu gibi bu konuda da yalnız bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti, terör olaylarından ötürü zarar görmüş olan kişilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yardım göndermektedir.
Bakanlık, geliştirmiş olduğu sosyal yardım modelleri aracılığı ile hem ihtiyaç sahiplerine hem de mağduriyet yaşanan diğer alanlara destek olmaktadır. Bu kapsamda bakanlık tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri de Terör Zararı Yardımı modelidir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan Terör Zararı Yardımı hizmeti, terör bölgelerinde yaşayan ve ilgili terör olaylarından etkilenen vatandaşları kapsamaktadır.