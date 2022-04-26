Emekli vatandaşların hesaplarına 25 bin TL’lik bayram harçlıkları yatmaya başladı! Vatandaş bayram gelmeden bayram etti!

Vakıfbank'ın kuruluş yıl dönümü için özel olarak geliştirmiş olduğu ve emekli müşterilerinin kullanımına da müsaade ettiği yeni ihtiyaç kredisi hizmetinden 40 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 1.534,25 TL olarak hesaplandı.