Ve ödemeler başladı! 1.150 TL ve 2.300 TL! Kira yardımı destek ödemeleri nereden ve nasıl alınır? İşte detaylar
Koronavirüs krizi nedeni ile binlerce kiracı ödemede zorluk yaşıyor. Kira desteği konusunda ise araştırmalar devam ediliyor. Devletin para takviyeleri programı arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden yapılan kentsel dönüşüm kira takviyesi programı da yer almaktadır. Evini kentsel dönüşüme veren fertlere yeni konutlarını teslim alana kadar ödenen kira takviyesi sayesinde kiraya çıkan bireylerin mağdur olmalarının önlenmesi amaçlanmaktadır. Ev sahiplerine kira desteği ödenirken kentsel dönüşüme verilen taşınmazda kiracı olarak oturan kişilere ise 2 bin 300 liraya kadar taşınma desteği parası ödenmektedir. Söz konusu rakamda yine illere göre belirlenmekte olup oturduğu ev kentsel dönüşüm kapsamında yıkılacak olan kiracıların mağdur olmalarını önlemek adına devlet tarafından defaten ödenir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşlara yapılan kira yardımları kapsamında kentsel dönüşüm kira yardımı da yer alıyordu. Devletin kira yardımları 2021 aramaları da arttı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kiracılara ödenen düzenli kira yardımları bulunurken yine bir kereye mahsus olmak üzere taşınma desteği yardımı da yapılıyor.
Devlet kurumları farklı alanlarda çeşitli yardımlar yapıyorlar. Bu yardımların bazıları bilinmediğinden vatandaşlar ihtiyaç sahibi oldukları halde faydalanamıyorlar. Emlak alanında sağlanan ve az bilinen desteklerden bazıları da aylık kira yardımı. Peki hangi kurumlar aylık düzenli kira yardımı ödemesi yaparlar? Kira yardımı yapan kurumların listesi ve başvuru şartları.
KİRACILARA 2 BİN 300 TL TAŞINMA DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILIYOR!
Kentsel dönüşümde evini boşaltan ve taşınan kiracılara ise taşınma desteği adı altında devlet tarafından illere göre belirlenmekle beraber en düşük bin 430 TL ve en yüksek 2 bin 350 liralık taşınma yardımı desteği ödemesi yapılmaktadır.
Taşınma desteği almak için başvuru yapılan kişinin evinin kentsel dönüşüm kapsamı altında riskli yapı olması nedeni ile yıkılması zorunluluğu bulunmaktadır.
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI VE TAŞINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Devlet tarafından sunulan yardımlardan yararlanmak isteyen kişilerin evlerinin riskli yapı ilan edilmesinin ardından işlemlerini yapmaları gerekmektedir.
Kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı çıkan taşınmazın tahliye tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde, riskli yapının bulunduğu il sınırları içerisinde yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlükleri ile Belediyeler üzerinden gerekli evraklar ile başvuru yapmaları zorunludur.