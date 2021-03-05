İkamet şartsız! Farklı belediyelere yüzlerce zabıta memuru ve düz memur alımı başvuru şartları nedir?
Belediyeler memur alımı duyuruyu yayımladı. Yayımlanan duyurulara göre 4 değişik belediye bünyesindeki noksanlığı karşılamak üzere 225 tane boş kadro ile zabıta memuru alımı ve düz memur alımı yapılacak. Belediye memur alımı için adaylar müracaatlarına önümüzdeki hafta başlayacaklar. Belediyelerin memur alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.
Belediyelerin memur alımı ilanlarına başvuru yapacak adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacak.
Özel Başvuru Şartları:
Adaylardan özel olarak KPSS, Eğitim, Yaş gibi şartlar aranacak. Buna göre,
2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
Zabıta Memuru alımları için sınav tarihi ile 30 yaşından ve memur kadroları için 35 yaşından büyük olmamak,
En az lise mezunu olmakla beraber, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,
Van Büyükşehir Belediyesi:
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere 7 farklı Ünvanda 108 kişilik boş kadro ile Memur alımı yapılacak. Alımlar, 8 Mühendis, 5 Şehir Plancısı, 4 Avukat, 65 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 5 Bilgisayar İşletmeni, 10 Belediye Terafik Memuru, 15 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Alımlar en az lise mezunu adaylardan yapılacak.