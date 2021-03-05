İkamet şartsız! Farklı belediyelere yüzlerce zabıta memuru ve düz memur alımı başvuru şartları nedir?

Özel Başvuru Şartları:

Adaylardan özel olarak KPSS, Eğitim, Yaş gibi şartlar aranacak. Buna göre,

2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93 ve Lisans için KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

Zabıta Memuru alımları için sınav tarihi ile 30 yaşından ve memur kadroları için 35 yaşından büyük olmamak,

En az lise mezunu olmakla beraber, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmak,