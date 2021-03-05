Bugünkü
Takvim

İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin

Her yıl emekli vatandaşlara iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu bağlamda emekliler Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000'er liralık ödeme yapılacak. 1.000'er liradan toplam 2.000 lira ödeme alacak olan emekliler ikramiye tarihlerini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

05.03.2021 17:28 - Son Güncelleme: 05.03.2021 17:28
İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin

İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin! Emekli 2021 yılı ikramiye ödeme tarihleri son günlerde sık araştırılan konuların arasında yer alıyor. Ramazan ayına günler kala vatandaşlar ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı tarih konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2021 yılında Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.

İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin

Bu yıl Kurban Bayramı 20-23 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Ödemelerin 12-19 Temmuz tarihlerde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.

İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin

YENİLER DE ALACAK

Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin

BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldıkları bayram ikramiyesine %25 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Eğer bu talep gerçekleşirse, emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 1.000 liradan 1.250 liraya çıkacak. Böylelikle emekliler her yıl 2.500 almış olacak. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ