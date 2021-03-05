İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin! Emekli 2021 yılı ikramiye ödeme tarihleri son günlerde sık araştırılan konuların arasında yer alıyor. Ramazan ayına günler kala vatandaşlar ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı tarih konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...