İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin
Her yıl emekli vatandaşlara iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu bağlamda emekliler Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ikramiyelerin ne zaman ödeneceğini konusunda araştırmalarını sıklaştırdı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000'er liralık ödeme yapılacak. 1.000'er liradan toplam 2.000 lira ödeme alacak olan emekliler ikramiye tarihlerini öğrenmek için araştırmalara koyuldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? İşte detaylar...
İki bin lira yatırılacak! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? O tarihlerde hesaplarınızı kontrol edin! Emekli 2021 yılı ikramiye ödeme tarihleri son günlerde sık araştırılan konuların arasında yer alıyor. Ramazan ayına günler kala vatandaşlar ikramiyelerin ne zaman yatırılacağı tarih konusunda bilgi sahibi olmak istiyor.13 milyona yakın emekli vatandaş iki bayram öncesinde bin liradan toplamda geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi toplamda 2 bin lira ikramiye ödemesi alacak. Peki, emekliye bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? İşte merak edilenler...
BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aldıkları bayram ikramiyesine %25 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Eğer bu talep gerçekleşirse, emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 1.000 liradan 1.250 liraya çıkacak. Böylelikle emekliler her yıl 2.500 almış olacak. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.