Ve netleşti! Tüm emekliler alıyor! SGK-SSK ve Bağkur'lu fark etmez! Karşılıksız 1.750 TL veriliyor
Ve sonunda netleşti! SGK-SSK ve Bağkur'lu fark etmez! Karşılıksız 1.750 TL anında hesaba geçiyor. Bankalar emekli vatandaşlar amacıyla resmen yarış halinde. Emeklileri maaş müşterisi gerçekleştirmek isteyen bankalar, çoğu üstünlüğü emekli yurttaşların tüketimine sunuyor. Bankalar sene sonuna doğru promosyon yarışına sürat verdi. Daha evvel 1.500 lira olan promosyonda üst limit 1.750 ve 2.000 TL'ye kadar çıktı. Promosyon alabilmek amacıyla 3 senelik sözleşmenin dolmasını beklemeye lüzum yok. İsteyen emekli istediği an maaşını taşıyıp en yüksek promosyonu alabiliyor.
Emeklilere müjde! Geri ödemesiz 1.750 TL veriliyor. Ödemeler tek seferde yapıyor. Bütün emekliler alıyor. SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı fark etmiyor. Başvurmak yeterli. Bankalar art arda duyuruyor. Emeklilere oluşturulan ödeme miktarı artırılıyor. Yeni emekli olanlar da yararlanıyor.
Milyonlarca emekli, dul ve yetimi yakından ilgilendiren banka promosyonlarında senenin son kampanyası başladı. Bütün bankalar promosyon ücretlerini güncellerken, birtakım özel bankalar daha çok emekli müşteri çekebilmek amacıyla üst limiti 1750 TL'ye kadar çıkarmış durumda. İşte daha yüksek promosyonu alabilmenin tüyoları.
3 YILDA BİR VERİLİYOR
Yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma sırasında bankalar, 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz durumunda size promosyon ödemesi yapıyor. Sonuç olarak ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 sene içerisinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.