Ve netleşti! Tüm emekliler alıyor! SGK-SSK ve Bağkur’lu fark etmez! Karşılıksız 1.750 TL veriliyor

3 YILDA BİR VERİLİYOR

Yeni emekli olduysanız, ilk maaşınızı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) anlaşmalı olduğu bankadan aldıktan sonra maaşınızı dilediniz bankaya taşıyabilirsiniz. Bu taşıma sırasında bankalar, 3 sene kendi bankalarıyla çalışmayı kabul etmeniz durumunda size promosyon ödemesi yapıyor. Sonuç olarak ikinci ay maaşınızı bankanızda promosyonlu almış oluyorsunuz. Bu ödeme, aynı bankadayken 3 sene içerisinde bir kereye mahsus olarak yapılıyor.