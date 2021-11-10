SGK’dan bu yazıyı mutlaka alın! Gözler oradaydı! 5400 günle 5 yıl erken emekli olma müjdesi geldi!

Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken ihtiyarlamanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Bu bağlamda sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara birtakım hallerde daha erken emekli olmayı gerçekleştiren fırsatlar sunuyor. Bu yolla 5 ve 6 seneye kadar daha erken emekli olmak mümkün.