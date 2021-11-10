SGK'dan bu yazıyı mutlaka alın! Gözler oradaydı! 5400 günle 5 yıl erken emekli olma müjdesi geldi!
Türkiye'de her çalışanın hayali bir gün emekli olmak bulunduğu biliniyor. Emekli olmak isteyen lakin yaşa takılanlar 'erken emeklilik yasası' beklentilerine devam ediyor. Fakat yaşa takılmadan erken emekli olmak mümkün. Bundan ötürü da erken emekli olmak en çok tetkik oluşturulan konular arasında yer alıyor. SGK sisteminde birtakım özel hallerde çalışanların erken emekli olabilmelerine olanak tanınıyor. Bunlardan birisi de çalışma hayatından ötürü erken yaşlanma durumunun gerçekleşmesidir.
Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken ihtiyarlamanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Bu bağlamda sosyal güvenlik sistemi vatandaşlara birtakım hallerde daha erken emekli olmayı gerçekleştiren fırsatlar sunuyor. Bu yolla 5 ve 6 seneye kadar daha erken emekli olmak mümkün.
5400 GÜNLE VE 55 YAŞLA EMEKLİ OLMA
Erken yaşlandıkları teşhis edilen çalışanlar yaş dışındaki şartları yerine getirmiş olşmaları halinde erken emekli edilebilecekler. Bu çalışanların emekli maaşına bağlanabilmeleri amacıyla erken yaşlanmanın teşhis edilmesi, 55 yaşı doldurmuş olması, en az 5400 gün prim ödenmiş olması ve uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
Örneğin 20 sene çalışan bir birey yıpranmayla 25 sene çalışmış saseneyerak 5 sene erken emekli olma hakkı elde edebiliyor. Çalıştığınız işin bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmediğini SGK'ya sorun.
ANNELER İÇİN ŞANS: DOĞUM BORÇLANMASI
Doğum borçlanması emekli olabilmek amacıyla başka koşulları sağlayıp prim gün adedi eksik olan kadınların erken emekli olmasını sağlıyor. Doğumdan evvel sigortası yapılan, adına prim ödenen ve çocuğu yaşam sürdüren bütün kadınlar doğum borçlanması yapabiliyor.
En çok üç çocuk amacıyla geçerli oluyor. Her çocukta 2 sene olan bu hak 6 sene (2160 gün) prim kazanmayı sağlıyor.