Kredi borçları resmen siliniyor! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Garanti Bankası, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası...
Bankalara olan kredi borçlarını ödemekte zorlananlara özel kapatma kredileri devreye girdi! Son yıllarda bankalara olan borçları nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısının artmasının ardından birçok vatandaş yine bankaların kredi seçeneklerine yöneliyor. Borçlarını kapatmak için de kredi kullanımına ihtiyaç duyanlar, borç transferi kredileri ile yeniden yapılandırma ve uygun faiz oranlarından yararlanarak borçlarını tek bir çatı altında toparlayabiliyor. ING Bank, Garanti ve Yapı Kredi Bankası 2022 yılında da borçlarını ödemekte zorlananlara destek olacak
30.03.2022 09:38 - Son Güncelleme: 30.03.2022 09:38
Garanti'den 36 Ay Vadeli Borç Transferi!
Başka bankalara olan borçlarının tamamını Garanti BBVA'ya Borç Transferi ile taşıyanlar, 36 aya varan vadelerle tek bir çatı altında rahat bir ödeme gerçekleştirebilecekler.
ING'den 3 Ay Erteleme Fırsatı Sunuluyor!
ING Bank Kredi Borç Transferi kapsamında 36 aya varan vade ve %1,74'ten başlayan faiz oranları ile borç kapatma kredisi veriyor.