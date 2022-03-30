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Haberler Ekonomi Kredi borçları resmen siliniyor! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Garanti Bankası, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası...

Kredi borçları resmen siliniyor! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Garanti Bankası, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası...

Bankalara olan kredi borçlarını ödemekte zorlananlara özel kapatma kredileri devreye girdi! Son yıllarda bankalara olan borçları nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısının artmasının ardından birçok vatandaş yine bankaların kredi seçeneklerine yöneliyor. Borçlarını kapatmak için de kredi kullanımına ihtiyaç duyanlar, borç transferi kredileri ile yeniden yapılandırma ve uygun faiz oranlarından yararlanarak borçlarını tek bir çatı altında toparlayabiliyor. ING Bank, Garanti ve Yapı Kredi Bankası 2022 yılında da borçlarını ödemekte zorlananlara destek olacak

takvim.com.tr
30.03.2022 09:38 - Son Güncelleme: 30.03.2022 09:38
Kredi borçları resmen siliniyor! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Garanti Bankası, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası...

Başka bankalara olan borçlarını transfer ederek rahat bir ödeme planı ile yeniden yapılandırmak isteyenler yine banka kredilerini tercih ediyor. Garanti BBVA, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası borç transferi kredileri ile bu kişilere destek sunulması hedefleniyor.

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Kredi borçları resmen siliniyor! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Garanti Bankası, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası...

Garanti'den 36 Ay Vadeli Borç Transferi!

Başka bankalara olan borçlarının tamamını Garanti BBVA'ya Borç Transferi ile taşıyanlar, 36 aya varan vadelerle tek bir çatı altında rahat bir ödeme gerçekleştirebilecekler.

Kredi borçları resmen siliniyor! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Garanti Bankası, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası...

Farklı bankalardan alınan bir veya birden fazla bireysel ihtiyaç kredileri için Borç Transferi kapsamında dosya masrafı da ödemeden en uygun oranlarla transfer gerçekleştirilmektedir.

Kredi borçları resmen siliniyor! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Garanti Bankası, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası...

İnternet ve mobil bankacılık ile ilgili kredi kapsamında kullanılacak üst limit bireysel müşterileri için 25.000 TL, esnaflar için 60.000 TL olarak belirlenmiştir. Uygun faizlerle yeniden yapılandırma fırsatı sağlanabiliyor.

Kredi borçları resmen siliniyor! Bu bankalara borcu olanlar dikkat! Garanti Bankası, ING Bank ve Yapı Kredi Bankası...

ING'den 3 Ay Erteleme Fırsatı Sunuluyor!

ING Bank Kredi Borç Transferi kapsamında 36 aya varan vade ve %1,74'ten başlayan faiz oranları ile borç kapatma kredisi veriyor.

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