Ve netleşti! Tek dilekçe ile SGK'dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor
SGK'da birikmiş paranın olup olmadığını öğrenmek amacıyla e-devlet sistemine girilmesi lüzumludur. E-devlete girilmesinin sonrasında arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" yazılması lazımdır Daha sonra, lüzumlu olan adımlar izlenerek sorgulama prosedürü basitçe tamamlanabilir.
09.08.2022 11:16 - Son Güncelleme: 09.08.2022 11:16
SSK üstünde birikmiş olan paranın alınabilinmesi amacıyla vatandaşların SGK'ya müracaat sağlamaları gereklidir. SSK birikmiş paranın alınabilmesi amacıyla il ya da ilçe müdürlüklerinde SGK doğrultusundan belirlenmiş olan dilekçe ile kimlik fotokopisi verilmesi gereklidir. Bu sayede, vatandaşlar birikmiş olan paralarını alabilirler.