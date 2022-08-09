Ve netleşti! Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor

SSK üstünde birikmiş olan paranın alınabilinmesi amacıyla vatandaşların SGK'ya müracaat sağlamaları gereklidir. SSK birikmiş paranın alınabilmesi amacıyla il ya da ilçe müdürlüklerinde SGK doğrultusundan belirlenmiş olan dilekçe ile kimlik fotokopisi verilmesi gereklidir. Bu sayede, vatandaşlar birikmiş olan paralarını alabilirler.