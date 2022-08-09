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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Tek dilekçe ile SGK'dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor

Ve netleşti! Tek dilekçe ile SGK'dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor

SGK'da birikmiş paranın olup olmadığını öğrenmek amacıyla e-devlet sistemine girilmesi lüzumludur. E-devlete girilmesinin sonrasında arama kısmına "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi" yazılması lazımdır Daha sonra, lüzumlu olan adımlar izlenerek sorgulama prosedürü basitçe tamamlanabilir.

takvim.com.tr
09.08.2022 11:16 - Son Güncelleme: 09.08.2022 11:16
Ve netleşti! Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor

SSK üstünde birikmiş olan paranın alınabilinmesi amacıyla vatandaşların SGK'ya müracaat sağlamaları gereklidir. SSK birikmiş paranın alınabilmesi amacıyla il ya da ilçe müdürlüklerinde SGK doğrultusundan belirlenmiş olan dilekçe ile kimlik fotokopisi verilmesi gereklidir. Bu sayede, vatandaşlar birikmiş olan paralarını alabilirler.

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Ve netleşti! Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor

SGK Para İadesi E-Devlet Üzerinden Alma

E-devlet sisteminden SGK'nın para iadesi işlemlerin uygulanabilmesi amacıyla sisteme girişin sonrasında arama kısmına "Toptan Ödeme Talebi" yazılması ve aratılması gereklidir.

Ve netleşti! Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor

Toptan ödeme talep eden kişiler, bu sayfaya giriş yapmalarından sonra alakalı adımları takip ederek işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Ve netleşti! Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor

SSK Toplu Para Hesaplama Nasıl Yapılır?

SSK'da biriken paranın hesapları, vatandaşların sigorta çeşitlerine göre gerçekleşir. Memurların prim ödemelerinde, bugüne dek yapmış oldukları bütün ödemelerin çeşitlerine göre yüzde hesaplaması yapılır.

Ve netleşti! Tek dilekçe ile SGK’dan anında toplu para alabilirsiniz! Binlerce lira veriliyor

BAĞKUR kapsamında çalışmış olan vatandaşların birikmiş para hesaplamaları, brüt kazançlarının %20'si kadar yapılır. 4A kapsamındaki sigortalıların ise hesaplamaları sigorta giriş tarihlerine göre belirlenir.

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