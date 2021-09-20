Ve netleşti! Tarih belli oldu! Zam müjdesi! En düşük 2 bin 472 lira! 2022’ye yeni maaşla başlanacak

Bu sene pek çok kazanım elde eden emekliler, gözünü şuandan 2022'ye çevirdi. Yeni sene zamla başlayacak. Ocak Ayı ayında bütün emeklilerin maaşları artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu senenin ikinci %50 sinde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu senenin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranı için ipucu da var.