Ve netleşti! Tarih belli oldu! Zam müjdesi! En düşük 2 bin 472 lira! 2022'ye yeni maaşla başlanacak
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Emekliye maaş müjdesi! Bütün emekliler 2022'ye yeni maaşla başlayacak. Enflasyon tahminine göre Ocak ayı zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 5.21, memur emeklilerinde ise yüzde 7.21 olacak. Tahmin gerçekleşirse en düşük emekli maaşı; esnafta 2 bin 350 liradan 2 bin 472 liraya, çiftçilerde bin 867 liradan bin 964 liraya, 2000'den evvelce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 624 liradan 2 bin 760 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda da bin 626 liradan bin 711 liraya çıkacak.
20.09.2021 10:13
- Son Güncelleme: 20.09.2021 10:13
Bu sene pek çok kazanım elde eden emekliler, gözünü şuandan 2022'ye çevirdi. Yeni sene zamla başlayacak. Ocak Ayı ayında bütün emeklilerin maaşları artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu senenin ikinci %50 sinde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve bu senenin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 3'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Zam oranı için ipucu da var.
Yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı ve yüzde 2.21'lik enflasyon farkıyla memur emeklilerinin Ocak artışı yüzde 7.21'e ulaşacak.