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Emsali görülmemiş ev fiyatı merkezi konumda 48.750 TL'ye satılıyor! Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını!

Türkiye'nin en büyük ve köklü bankası olan Ziraat Bankası akıl almaz bir kampanyaya imza atıyor. Banka adeta bütün müşterilerini ev sahibi gerçekleştirmeyi planlıyor. Son olarak satışa tanıttığı ilanda büyük ilgi çekti. İşte bütün detayları sizlerle paylaşıyoruz.

takvim.com.tr
21.09.2021 08:55 - Son Güncelleme: 21.09.2021 08:55
Emsali görülmemiş ev fiyatı merkezi konumda 48.750 TL’ye satılıyor! Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını!

Tek tek belli oldu. Ziraat Bankası, Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Banka onlarca değişik alanda yüzlerce hizmet sağlıyor. Gayrimenkul satışı da hizmetlerinden birisi. Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları her geride bıraktığımız gün yenilenmeye devam ediyor. Banka, içeriğinde onlarca değişik ilanı paylaşıyor. Bu sayede gereksinim sahipleri başta olmak üzere ev satın alabilmek isteyen herkes nasipleniyor.

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Emsali görülmemiş ev fiyatı merkezi konumda 48.750 TL’ye satılıyor! Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını!

Bilindiği üzere son dönemlerde yükselen emlak fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Ev satın alabilmek bir kıyıya kira fiyatları dahi tavan yapmış durumda. yaşanılan bu süreçlerden sıkılan aileler ev satın alabilmek istiyor. Bu noktada da yükselen emlak piyasasına karşı Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları ön plana çıkıyor. İşte size bankanın verilen onlarca ilan arasında seçilmişlerinden birisi:

Emsali görülmemiş ev fiyatı merkezi konumda 48.750 TL’ye satılıyor! Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını!

1+1 Ev 48.750 Lira

Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları her geride bıraktığımız gün büyümeye devam ediyor. Banka son olarak eklediği ilanla adeta bütün dikkatleri üstüne çekti. İşte o ilan ile ilgili merak edilen bilgiler:

Emsali görülmemiş ev fiyatı merkezi konumda 48.750 TL’ye satılıyor! Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını!

Apartman dairesinde olan daire 42 metrekare. Evin 1 odası ve 1 salonu bulunmakta. Isınma tarzına bakıldığında kombi bulunduğu belirtilmiş. Hem de kullanım durumunde durumu hazırda bir işgalci / kiracı bulunmakta.

Emsali görülmemiş ev fiyatı merkezi konumda 48.750 TL’ye satılıyor! Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını!

Evin kredi geçerlilik notu bulunuyor. Yani kredi çekerek de ev satın almak mümkün. Hem de ev 4. Katta.
Apartmanın başka bir mühim üstünlüğü ise yeni olması.

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