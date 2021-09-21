Emsali görülmemiş ev fiyatı merkezi konumda 48.750 TL’ye satılıyor! Ziraat Bankası yine yaptı yapacağını!

Tek tek belli oldu. Ziraat Bankası, Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından birisi olarak karşımıza çıkıyor. Banka onlarca değişik alanda yüzlerce hizmet sağlıyor. Gayrimenkul satışı da hizmetlerinden birisi. Ziraat Bankası gayrimenkul ilanları her geride bıraktığımız gün yenilenmeye devam ediyor. Banka, içeriğinde onlarca değişik ilanı paylaşıyor. Bu sayede gereksinim sahipleri başta olmak üzere ev satın alabilmek isteyen herkes nasipleniyor.