TL'si olan her müşteriye dağıtılacak! Her şey artık toz pembe! 32 günlük faizle 5.247 TL getiriyor! (Hangi banka ne kadar faiz veriyor?)
Engeller kalktı her şey toz pembe oldu. Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankaların 32 günlük vadeli mevduat TL hesaplarında ilgi, faiz oranlarının 20 Aralık'tan itibaren mevduat hesapları bağlamında yükselmeye başlamasının sonrasında iyice artmış durumda. Öte yandan kur korumalı TL vadeli mevduat hesapları amacıyla gerçek ve tüzel vatandaşların /döviz cinsinden katılımlarını destekleyen yeni düzenlemeler, Türkiye'de bankacılık düzeneğinin yeni bir devre girmesine sebebiyle oldu. Bankaların durumu hazırdaki mevduat hesaplarında ise yüksek hoş geldin faizleri ile vatandaşlara sağladığı fırsatlar ise çoğu açıdan üstünlük sunmaya devam ediyor. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? İşte yanıtı.
27.01.2022 09:02
- Son Güncelleme: 27.01.2022 09:07
En Yüksek Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?
32 günlük en yüksek faiz veren bankalar cazip oranları ile birikimlerini TL hesaplarında katlamak isteyenlere avantajlı seçenekler sağlıyor. Kur korumalı mevduat hesabı faiz oranlarının TCMB tarafından son toplantı ile sabit bırakılan %14 politika faizleri üzerinden en fazla 3 puan üzerinde olması, bankalar arasında mevduat faiz oranlarında hoş geldin faizlerinin artmasını sağladı.
En yüksek faiz oranları ile birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlara özel avantajlı seçenekler sağlayan bankalar kısaca şu şekildedir:
- Türkiye İş Bankası Mevduat Faiz Oranları: %19,5
- HSBC Mevduat Faiz Oranları: %20,5
- Halkbank Mevduat Faiz Oranları: %14,25
- Burgan Bank Mevduat Faiz Oranları: %21,25
- Garanti BBVA Mevduat Faiz Oranları: %19
- ING Bank Mevduat Faiz Oranları: %21