TL'si olan her müşteriye dağıtılacak! Her şey artık toz pembe! 32 günlük faizle 5.247 TL getiriyor! (Hangi banka ne kadar faiz veriyor?)

En Yüksek Mevduat Faiz Oranları Ne Kadar?

32 günlük en yüksek faiz veren bankalar cazip oranları ile birikimlerini TL hesaplarında katlamak isteyenlere avantajlı seçenekler sağlıyor. Kur korumalı mevduat hesabı faiz oranlarının TCMB tarafından son toplantı ile sabit bırakılan %14 politika faizleri üzerinden en fazla 3 puan üzerinde olması, bankalar arasında mevduat faiz oranlarında hoş geldin faizlerinin artmasını sağladı.