e-Devlet'ten başvuru yapmak çok kolay! Başvurusu onaylananın direkt hesabına yatıyor! İş kurmak isteyen gençlere 5-10-25 bin TL müjdesi

Kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik destekler sürüyor. Her yıl binlerce kişi desteklerden faydalanarak kendi işini kuruyor. Özellikle son 3 yıla bakıldığında kendi işini kurmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığı görüldü. Bu süreçte gençlerin en büyük destekçisi KOSGEB oldu. Hibe desteği, faizsiz geri ödemeli destek başta olmak üzere pek çok fırsat sunan KOSGEB ödemeleri 5 bin TL'den başlayıp 100 bin hatta 300 bin TL'ye kadar ulaşıyor. İmalattan ulaşıma, konaklamadan güzellik salonuna kadar yüzlerce sektörde verilen destek yüksek teknoloji alanında 300 bin TL oluyor. Verilen desteğin detaylarını haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor.