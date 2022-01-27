e-Devlet'ten başvuru yapmak çok kolay! Başvurusu onaylananın direkt hesabına yatıyor! İş kurmak isteyen gençlere 5-10-25 bin TL müjdesi
İş kurmak isteyen gençlere 5-10-25 bin TL müjdesi! e-Devlet'ten başvuru yapmak çok kolay! Başvurusu onaylananın direkt hesabına yatıyor. Devlet kendi işini kurmak isteyen gençlere desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 2022 yılında da başvuruları almaya devam ediyor. Hibe ve faizsiz geri ödemeli desteği kendi işletmesini kuracak vatandaşlara başvurunun neticelenmesiyle birlikte hemen sağlanıyor. Yüksek teknoloji alanında tutar 300 bin TL'yi buluyor. İşte gençlere verilen destekler...
Kendi işini kurmak isteyen gençlere yönelik destekler sürüyor. Her yıl binlerce kişi desteklerden faydalanarak kendi işini kuruyor. Özellikle son 3 yıla bakıldığında kendi işini kurmak isteyenlerin sayısında artış yaşandığı görüldü. Bu süreçte gençlerin en büyük destekçisi KOSGEB oldu. Hibe desteği, faizsiz geri ödemeli destek başta olmak üzere pek çok fırsat sunan KOSGEB ödemeleri 5 bin TL'den başlayıp 100 bin hatta 300 bin TL'ye kadar ulaşıyor. İmalattan ulaşıma, konaklamadan güzellik salonuna kadar yüzlerce sektörde verilen destek yüksek teknoloji alanında 300 bin TL oluyor. Verilen desteğin detaylarını haberimizde kapsamlı bir şekilde yer alıyor.
İş fikri olanlara KOSGEB tarafından Geleneksel Girişimci Programı ile 65 bin, İleri Girişimci Programı ile 375 bin liraya kadar hibe destek sağlanıyor. Bu desteklerden yararlanmak da kolay. İşte kendi işini kurmanın yolları...
Girişimciler için pek çok destek devrede. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) geri ödemesiz girişimcilik destekleri de bunlar arasında.