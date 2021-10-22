Ve netleşti! Milyonlarca vatandaş bilmiyor! Hemen itiraz ederseniz borcunuz anında sıfırlanıyor!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunup prim borcu sebebiyle Sağlık hizmetlerinden yararlanamayan vatandaşlar, prim borçlarını nasıl sildirebileceklerini araştırıyorlar. Genel Sıhhat Sigortası borcu olan vatandaşlar bu borçlarını e-devlet üzerinden takip edebilirler. İnternet üzerinden elektronik olarak GSS prim borcu sorgulama işlemlerine dair detaylar ve borç sorgulama ekranı haberimizde. Peki, hangi vatandaşlar bu borçtan muaf tutulur? GSS prim borcu olan vatandaşlar ne yapmalı? GSS borcuna nasıl itiraz edilir?