Emeklilikte Yaşa Takılanlar flaş gelişme! Almanya ve Finlandiya formülü! EYT kimleri kapsayacak? EYT son dakika haberleri 2021 bugün!

Kendilerine Emeklilikte Yaşa Takılanlar ismini veren sigortalılar bu zamanlarda kendileri amacıyla bir emeklilik yasasının çıkmasını bekliyor. Daha önceki senelerde da sık sık gündeme gelen ve bu hususta mali ve idari boyutuyla alakalı çalışmalar oluşturulan EYT konusu ile alakalı şimdilik kesinleşmiş bir hal yok. Fakat çoğu formül üstünde duruluyor. Almanya'da daha önce uygulanan formüle göre sigortalıya bir teklif sunuluyor. Emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için belli oranda kesinti yapılıyor. Burada kesinti oranı yıllık yüzde 2 oluyor. Yani emekliliğine 4 yıl kalmış birisinden yüzde 8 kesinti yapılıyor. Böylece daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor.