Ve netleşti! Milyonlarca çalışan bekliyordu! İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Bilindiği gibi işten ayrılan işçiye tazminat ödenebilmesi için işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir. Ancak kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin de bazı hakları bulunmakta. Tazminat hakkı konusunda yaşanan kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için; İstifa eden işçi hangi durumlarda tazminat alabilir? İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? sorularına ilişkin haberimizi okumanızı tavsiye ederiz. İşçi haklı nedenlerle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı ve fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili alacakları gibi diğer haklarını mahkemeye başvurmak suretiyle alabilir.