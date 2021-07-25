Ve netleşti! Milyonlarca çalışan bekliyordu! İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır?
Peş peşe açıklama yapıldı. Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Çalışma hayatında olan her bireyin merak ettiği konulardan biri de kıdem tazminatı konusudur. Çalışanlar işten çıkarılmaları durumunda ne kadar kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarını merak ediyor. Kıdem tazminatı almak amacıyla birtakım şartları yerine getirmek gerekiyor. Haklı sebeple istifa eden işçiler mahkeme yolu ile kıdem tazminatı alıp alamayacaklarını merak ediyor. İşte 2021 kıdem tazminatı almanın şartları ve kıdem tazminatı hesaplama yöntemi...
Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Çalışma hayatında olan her bireyin merak ettiği konulardan biri de kıdem tazminatı konusudur. Çalışanlar işten çıkarılmaları durumunda ne kadar kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarını merak ediyor. Kıdem tazminatı almak amacıyla birtakım şartları yerine getirmek gerekiyor. Haklı sebeple istifa eden işçiler mahkeme yolu ile kıdem tazminatı alıp alamayacaklarını merak ediyor. İşte 2021 kıdem tazminatı almanın şartları ve kıdem tazminatı hesaplama yöntemi...
Kayıtlı olarak çalışan her işçinin bazı şartları sağlamasından sonra kıdem ve ihbar tazminatı almauya hakkı vardır. İşçiler işveren tarafından işten çıkartıldıkları takdirde kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar. Kıdem tazminatı her işçinin aldığı brüt ücrete göre değişir. Alınan kıdem tazminatı işçini işten çıkarılmasıyla ekonomik olarak zorlanmamasını sağlar. İşten çıkarılma korkusu yaşayan işçiler kıdem tazminatı hesaplama yöntemini araştırıyor. Peki kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? 2021 kıdem tazminatı hesaplama yöntemi nedir?
Kıdem tazminatı hesaplamak için öncelikle maaşın brütünü bilmek gerekiyor. Son alınan brüt ücret üzerinden kıdem tazminatı alınır. Son aldığı brüt ücret çalıştığı yıllar ile çarpılır. İşçiye çalıştığı her yıl için 30 günlük brüt ücret ödemesi yapılır. Böylece işçinin eline her yıl için net maaşın üstünden ücret verilir.
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi?
Çalışanlarıne en çok merak ettiği konuların başında da istifa edenlerin kıdem tazminatı alıp alamayacağı var. Haklı sebeplere dayanan istifalarda işçinin kıdem tazminatı alma hakkı saklı tutulur. İşveren eğer kıdem tazminatı ödemezse işçi hakkını mahkeme yoluyla alabilir. Ancak haklı sebebin ne olduğu da çok önemli.
Bilindiği gibi işten ayrılan işçiye tazminat ödenebilmesi için işçinin kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalmış olması gerekmektedir. Ancak kendi isteğiyle işten ayrılan yani istifa eden işçinin de bazı hakları bulunmakta. Tazminat hakkı konusunda yaşanan kafa karışıklığını ortadan kaldırmak için; İstifa eden işçi hangi durumlarda tazminat alabilir? İstifa eden işçi kıdem tazminatı alabilir mi? sorularına ilişkin haberimizi okumanızı tavsiye ederiz. İşçi haklı nedenlerle istifa etmesi durumunda kıdem tazminatı ve fazla mesai, yıllık izin, hafta sonu tatili alacakları gibi diğer haklarını mahkemeye başvurmak suretiyle alabilir.