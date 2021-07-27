Altın alım ve satımı için kritik tarih belli oldu! Altın fiyatları son dakika sinir krizi geçiriyor! 22-14-24 ayar altın bilezik çeyrek yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları son dakika: Gram altın fiyatları, Kurban Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı bulunduğu yeni güne, uluslararası piyasalarda 497 lira civarından başladı. Yeni güne yatay seviyeden başlayan altının gram fiyatı; Asya piyasalarında gün içinde en yüksek 498,15 lira civarını, en düşük ise 492,25 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 15.03 itibarıyla yüzde 0.77 oranında düşüşle 493,31 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 814 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 347 liradan satılıyor. Analistler, uluslararası piyasalarda bu hafta perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı, cuma öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.