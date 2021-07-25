Peş peşe açıklandı! Çalışanları bayram ettirecek haber geldi! 10 yıl primle maaş ve kıdem müjdesi! 58 ve 60 yaşında...

Emekli olmak ve kıdem tazminatını alarak istifa etmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. Sosyal emniyet mevzuatı, prim günü normal emeklilik amacıyla yeterli olmayan şahıslara daha az primle yaş haddinden emekli olma olanağı sağlıyor. Yaş haddi işe başlama tarihine göre değişiyor. İşte emeklilikte ve tazminat ile ilgili çok mühim o detaylar… 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'Kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.