Peş peşe açıklandı! Çalışanları bayram ettirecek haber geldi! 10 yıl primle maaş ve kıdem müjdesi! 58 ve 60 yaşında...
Tek tek açıklama yapıldı. Milyonlar bekliyordu. İlk defa sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999'dan evvelce başlamış SSK'lılar 15 sene sigortalılık ve 3600 prim gününü (toplam 10 senelik çalışma) tamamlama koşuluyla bayan ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olabilir. Bağkur'luda ise prim koşulu biraz daha yüksek. Kıdem tazminatının hesaplanmasında önem arz eden ilk husus çalışma süresidir. İşçiye çalıştığı her tam yıl için işveren yaklaşık olarak 30 günlük giydirilmiş brüt ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tutardan damga vergisi kesintisi yapılacaktır. Kıdem tazminatının hesaplandığı ücret giydirilmiş brüt ücret olup her yıl kıdem tazminatı için tavan ücret ilgili Bakanlıkça belirlenmektedir.
Emekli olmak ve kıdem tazminatını alarak istifa etmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. Sosyal emniyet mevzuatı, prim günü normal emeklilik amacıyla yeterli olmayan şahıslara daha az primle yaş haddinden emekli olma olanağı sağlıyor. Yaş haddi işe başlama tarihine göre değişiyor. İşte emeklilikte ve tazminat ile ilgili çok mühim o detaylar… 8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'Kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.
1999 SONRASINA DA FIRSAT
8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlamış Bağkur'lular 5400 prim günüyle bugün için kadın ise 56, erkek ise 58 yaşında emekli olur. Çalışmaya 8 Eylül 1999 ila 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayanlar için de avantaj var.
Bu durumdaki SSK'lılar 25 yıl sigortalılık ve 4500 prim gününü doldurduklarında kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli aylığı bağlatabilir. Aynı dönemde çalışmaya başlayan Bağkur'lular 5400 prim günüyle kadın ise 60, erkek ise 62 yaşında emekliliğe hak kazanır.
TAZMİNATINI ALABİLİYOR
8 Eylül 1999'dan önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'Kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor.