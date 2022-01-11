Ve netleşti! Maaşlara İlave ödeme müjdesi geldi! Zam oranları yeniden yükseliyor! 2022 Ocak’ta ödenecek ilk ek zam belli oldu

Meclis'e gönderilen teklif sonrasında memur ve memur emeklisinin maaşlarına gelecek yüzde 2,5'lik ek zam ile taban aylıkları oranları da kabul edildi. 1.500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilen yeni taban oranı ile en düşük emekli maaşı alanlar için 2022 yılında %66'nın üzerinde bir zam yapılmış oldu.

