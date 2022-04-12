Ve netleşti! İş arayana 163 TL, öğrenciye 122 TL, işsizlik ödeneği alana 83 TL ek ödeme hesaba yatıyor! İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı başvuru şartları
Ekonomik şartların giderek zorlaştığı şu günlerde bir iş sahibi olarak bütçesini ferahlatmak isteyen vatandaşlara, İŞKUR'dan müjdeli haber geldi. Ülke içi istihdamın artmasına aracılık eden kurum, yeni dönemde ilgili şartları sağlayan tüm işsiz vatandaşlara, farklı tutarlarda günlük ödeme yapılacağını bildirdi. İşte İŞKUR'un ödemelerine ilişkin haberin devamı
Yayınladığı kamu ve özel sektör ilanları sayesinde ülke genelinde yaşayan vatandaşlar tarafından en sık takip edilen kamu kurumlarından biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de hizmetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların iş sahibi olabilmeleri ve ülke içi üretimi arttırabilmeleri adına çeşitli projeler geliştiren Türkiye İş Kurumu, geliştirdiği projelerden biri olan İşbaşı Eğitim Programı kapsamında, vatandaşlara günlük ücret ödeneceğini ilan etti.
Bu noktada devreye giren Türkiye İş Kurumu, kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu İşbaşı Eğitim Programı'nı duyurarak, vatandaşlara istihdam alanının yaratılacağını ve karşılığında günlük ücret ödeneceğini bildirdi.
Türkiye İş Kurumu tarafından geliştirilen İşbaşı Eğitim Programı, kuruma kaydı bulunan ve işsiz olan vatandaşların, mesleki tecrübeye sahip olabilmelerini ve teorik olarak bildikleri meslekleri uygulamaya dökebilmelerini sağlayan bir program olarak karşımıza çıkmaktadır.