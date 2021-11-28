Altın ters köşe yaptı! Tek bir gram bile… Altın yorumları son dakika: Altın fiyatlarında gelgitler yaşanıyor! 2022 yılında çeyrek ve gram altın en az...

İslam Memiş altın yorumları son dakika merak ediliyor. Altının 700 liraya dayanmasıyla, piyasada "Gram altın 1.000 TL olur mu" beklentisi oluştu. Bu süreçte altın yorumları büyük ehemmiyet kazanıyor. Uzman isim alım fırsatı amacıyla tarih ve rakam verdi. Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşüşe mi geçecek? Şu anda fiyatlarda dalgalanma söz konusu. Kasım ayına 550 lira düzeyinden başlayan gram altın, yeni haftada 780 lirayı görerek tarihi rekorunu kırmıştı; şu an ise 713 lira seviyelerinde. Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne oldu? Altın ile alakalı hangi açıklamalar yapıldı? İşte altınla alakalı son gelişmeler...