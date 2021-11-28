Altın ters köşe yaptı! Tek bir gram bile… Altın yorumları son dakika: Altın fiyatlarında gelgitler yaşanıyor! 2022 yılında çeyrek ve gram altın en az...
Altın fiyatları günün en çok konuşulan konularından birisi oluyorken; güne ters köşe yaparak başlayan altın, şoke etti. Birkaç gündür düşmeye başlayan altın yeniden yükselmeye başladı. Bir tek gram bile kendi tarihi rekorunu kırdı ve son halini aldı! Peki, neler oluyor? Altın fiyatları ile alakalı son gelişmeler... 2021 senesine 454 liradan başlayan gram altın fiyatları 780 lira düzeyi öneme alındığında yatırımcısına yüzde 70'in üstünde kazanç sağladı. Kasım ayındaki sayılar öneme alındığında ise gram altın yüzde 40'ın üstünde yükselerek ilgi çekti.
İslam Memiş altın yorumları son dakika merak ediliyor. Altının 700 liraya dayanmasıyla, piyasada "Gram altın 1.000 TL olur mu" beklentisi oluştu. Bu süreçte altın yorumları büyük ehemmiyet kazanıyor. Uzman isim alım fırsatı amacıyla tarih ve rakam verdi. Altın fiyatları yükselecek mi yoksa düşüşe mi geçecek? Şu anda fiyatlarda dalgalanma söz konusu. Kasım ayına 550 lira düzeyinden başlayan gram altın, yeni haftada 780 lirayı görerek tarihi rekorunu kırmıştı; şu an ise 713 lira seviyelerinde. Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını fiyatları bugün ne oldu? Altın ile alakalı hangi açıklamalar yapıldı? İşte altınla alakalı son gelişmeler...
Altın ve Gümüş Yön Arayışında!
Bu hafta ABD'de yaşanan gelişmeler emtia piyasalarını hareketlendirdi. ABD ekonomi politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi ve alınan yeni kararlar altın, gümüş ve petrol fiyatlarını etkiledi.
Enerji fiyatlarının yükselmesiyle çoğalan enflasyon oranları ise ekonomik belirsizliklere namacıyla olmaya devam ediyor. ABD ekonomisinin seyrine bağlı olarak belirlenecek ABD Merkez Bankası (Fed) politikasına dair beklentiler altın fiyatına biçim kazandırırken; ABD Başkanı Biden'ın Fed Başkanı Powell'a bir devre daha vazife vermesi, piyasada şahin beklentileri canlandırdı.
Diğer yandan Başkan Biden'ın enflasyonda yaşanan artışı durdurmak amacıyla stratejik petrol rezervlerinin kullanılacağını açıklaması, haftaya yapılacak olan OPEC toplantısı evvel varil fiyatlarını değiştirdi. OPEC'in bu hale nasıl reaksiyon vereceğini göreceğiz. Gümüş doğrultusunda ise dünyanın en büyük gümüş rezervlerinden birine sahip olan Peru'da yaşanan gelişmeleri takip ediyoruz.
Fed'e Dair Beklentiler Altını Düşürdü
Beyaz Saray'ın açıklamalarıyla Fed Başkanı Powell'ın görevine devam edeceğinin anlaşılması hafta açılışında ons altın fiyatını yüzde 3 düşürdü. Haftanın ilk %50 sinde ABD tahvil faiz oranları yükselirken, ons altın fiyatı 1778 dolara kadar geriledi. Altın, son bir senenin en yüksek seviyesine çıkmasının sonrasında bu hafta ABD de yaşanan ilerlemelerle yüzde 3,6 değer kaybetti. ABD hazine tahvilleri, çoğalan enflasyon ile Fed 'in daha süratli daralma beklentisini fiyatlıyor.