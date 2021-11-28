Acil nakit arayanlar için bankalardan büyük destek! QNB Finansbank, Akbank ve Yapı Kredi... Nakit ihtiyacı olanlara 3 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi desteği!
Anında ihtiyaç kredisi ile vatandaşların nakit sıkıntılarını gidermelerini hedefleyen birçok banka, 3 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi desteği sunmaya başladı. Düşük faiz oranları ve avantajlı ödeme seçenekleri ile sunulan kredileri veren, QNB Finansbank, Akbank ve Yapı Kredi Bankası herkes için cazip teklifler sunmaya devam ediyor. Acil nakit sıkıntısı olan tüm vatandaşlar yararlanabilecek. İşte en 3 ay ödemesiz krediler…
Akbank'tan Kredinizi Şimdi Alın 3 Ay Sonra Ödeyin!
Akbank'ın nakit ihtiyacı çeken vatandaşlar için sağladığı ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında düşük faiz oranları ile finansman desteği sağlanacak. 3 ay ertelemeli kredi fırsatlarına ilginin son dönemde iyice artması nakit sorunlarını için finansman arayışı içinde olan tüm vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.
Erteleme dahil en fazla 36 ay vade ile sunulacak kredi için %1,76'dan başlayan cazip faiz oranları uygulanacak. Söz konusu krediden yararlanmak isteyenler ayrıca bankanın dijital kanallarını kullanarak, Akbank Mobil üzerinden anında kredi başvurunu yapabilecek.
QNB Finansbank 3 Ay Ödemesiz İhtiyaç Kredisi
Başka banka müşterileri de dahil olmak üzere herkes için uygun finansman seçenekleri sunan QNB Finansbank, düşük Tanışma Kredisi faiz oranları ile tüm vatandaşlar için nakit desteği sunuyor. Tüm ihtiyaçlarına yönelik nakit kullandırmayı hedefleyen banka, %1,49'dan başlayan faiz oranları ile 3 ay ödemesiz olarak ihtiyaç kredisi sunacak.
Yapı Kredi 3 Ay Taksit Ertelemeli Kredi
Yapı Kredi Bankası bütün ihtiyaçları için kredi talep eden tüketicilere 3 ay sonra taksit ödemelerine başlama fırsatı sunuyor. İhtiyaçlarını ertelemek istemeyenler için kredi taksitlerini erteleme teklifini getiren Yapı Kredi, düşük faiz oranları ile ihtiyaç kredisi kullandırmayı hedefliyor.