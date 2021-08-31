Ve netleşti! İhtiyaç sahipleri hemen alabiliyor! Tam 30.000 TL hibe desteği yapılacak, başvurular başladı!
Fiyatlarda yaşanan bu artış ev alabilmek isteyenlerin endişelendirse de ideal fiyatlarıyla ilgi çeken prefabrik evler ev sahibi olmak isteyenler amacıyla mühim bir seçenek oluşturuyor. Vatandaşlar prefabrik konutlar ile ilgili inceleme yapmaya başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan gelen açıklamalara göre ihtiyac sahibi aileler amacıyla oluşturulan destekler hız kesmeden devam ediyor. Prefabrik ev yapacak olan vatandaşlar amacıyla sağlanan devlet takviyeleri yalnızca gereksinimi olan ailelere sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanmak amacıyla ailelerin talep edilen bütün koşullara haiz olması ve bakanlığın incelemesinin sonrasında destek amacıyla onay verilmesi gerekiyor.
Peş peşe açıklandı! Son günlerde değişik kurum ve kuruluşlar doğrultusundan verdiği hibe destek ödemeleri amacıyla kişilerin aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı doğrultusundan başvurularını yapabilir. Bir yandan da kaymakamlıklar kapsamında yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları doğrultusundan başvurular yapılabilecek. Devlet prefabrik ev yapacak olan gereksinim sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış hususu olurken prefabrik ev yapımı amacıyla verdiği 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu.
PREFABRİK EV YAPACAKLARA 30 BİN TL YARDIM
Öncelikle bilinmesi gereken ilk detay Prefabrik Ev Yapımı Desteği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardım Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Başvuru alma ve destek sağlama işlemleri ise bu kuruma bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sunuluyor.
Barınma Yardımları kapsamında sağlanan prefabrik ev desteğine ilişkin bakanlık yapmış olduğu açıklamasında şu bilgileri veriyor. "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır."
BAŞVURULAR NEREYE, NASIL YAPILACAK?
Prefabrik ev yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını kendi ilçelerinde yer alan genellikle kaymakamlık binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapacaklar. Başvurular yazılı yapılacak.
EV BAKIM ONARIM YARDIM BAŞVURUSU ONAY İŞLEMLERİ
Öncelikle Aile Bakanlığı söz konusu barınma yardımlarının maddi durumu kötü olan vatandaşlara sağlandığını duyurdu. Bu yardım ödemelerinden faydalanmak için vatandaşların 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sağlanması gereken ikinci başvuru şartı ise gelir şartı. Barınma yardımı ödemeleri aylık hane geliri belli bir seviyenin altında olması durumunda ödeniyor.