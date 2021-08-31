Ve netleşti! İhtiyaç sahipleri hemen alabiliyor! Tam 30.000 TL hibe desteği yapılacak, başvurular başladı!

Peş peşe açıklandı! Son günlerde değişik kurum ve kuruluşlar doğrultusundan verdiği hibe destek ödemeleri amacıyla kişilerin aile çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı doğrultusundan başvurularını yapabilir. Bir yandan da kaymakamlıklar kapsamında yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları doğrultusundan başvurular yapılabilecek. Devlet prefabrik ev yapacak olan gereksinim sahibi vatandaşlara 30 bin TL'ye kadar yardım yapıyor. Prefabrik villa ve ev modelleri büyük bir arayış hususu olurken prefabrik ev yapımı amacıyla verdiği 30 bin liralık hibe para devlet desteği de bunda etkili oldu.