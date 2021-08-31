İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları patladı! TEB, İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat Bankası-Vakıfbank-Akbank... Son dakika kredi faiz depremi

Son dakika kredi faiz haberi: 31 Ağustos TEB, İş Bankası-Garanti-İNG-Ziraat Bankası-Vakıfbank-Akbank kredi faiz oranları vatandaşlar doğrultusundan mercek altına alındı. Kredi tüketiminde en çok ilgi edilen mevzuların başında banka faiz oranları gelmekte. Bankaların kredi faiz oranları ne kadar yüksek olursa, geri ödenen fiyat o kadar çoğalırken, faiz seviyesi arttıkça geri ödenecek olan para ise doğru orantılı olarak artıyor. Bazı bankalar faiz oranlarını yükseltirken bazıları da indirime gitti. Taşıt, konut ya da gereksinim kredisinde en ideal faizi bulup banka şubelerine ya da mobil programları üzerinden müracaatını tamamlamak istiyor.