Kıdem tazminatında çoğu kişi bunu bilmiyor! 25 yıl ve 4500 gün şartına dikkat! O tarihe dikkat edilmezse yılların birikimi heba olabilir!
Çoğu kişi 15 yıl ve 3600 gün prim şartı nedeniyle çalıştığı iş yerinden istifa ederek kıdem tazminatı alma hakkı kazandığını düşünüyor. Ancak bu hataya düşerseniz yılların birikimini bir anda alıp görürebilir. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanların kıdem tazminatı alabilmesi için 2 şart bulunuyor. Bunlar 25 yıl ve 4500 gün olarak karşımıza çıkıyor. 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olup 15 yıl ve 3600 gün sigortalılık süresini dolduran işçiler, 'Emeklilik hakkı elde etmiştir' yazısını işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Bu tarihten sonrakiler için böyle bir durum söz konusu olmuyor ve çoğu kişi bu noktada hata yapabiliyor. İşte konu hakkında tüm detaylar!
Kıdem tazminatında çoğu kişi bunu bilmiyor! 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanların kıdem tazminatı talep etmesi için 2 şart bulunuyor. Bunlar 25 yıl ve 4500 gün şartı... 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan "Emeklilik hakkı elde etmiştir" yazısı alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Bu tarihten sonrakiler için böyle bir durum söz konusu değil.
İŞ KANUNU BELİRLİYOR!
Kıdem tazminatı, işçinin çeşitli sebeplerle iş yerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince vermiş olduğu bir tazminat. Kıdem aynı zamanda işçinin güvencesi niteliğinde. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçinin de bazı şartlarda kıdem tazminatı alma hakları bulunuyor. Bunların da başında emeklilik hakkıyla istifalar geliyor.
KRİTİK TARİH 8 EYLÜL 1999
Burada kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan "Emeklilik hakkı elde etmiştir" yazısı alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanlar için aynı şartlar maalesef geçerli değil. Bu konuda hata yapılıyor.
3600 GÜN DIŞINDA
15 yıl ve 3600 günün dışındaki istisna 25 yıl ve 4500 gün şartıdır.
Bir başka deyişle 8 Eylül 1999'dan sonra ilk kez sigorta girişi olanların en az 4500 gün primi olacak ve ilk sigorta tarihinden sonra 25 yıl geçmiş olacak (bu süreyi aynı iş yerinde tamamlamak gerekmiyor). Bu durumdaki işçiler, çalıştıkları yerde 1 yılı tamamladıysa istifa etmeleri halinde kıdem tazminatına kavuşur. İşveren bu işçiye kıdemi ödemek zorunda.
SGK'DAN YAZI ŞART
15 yıl ve 3600 gün veya 25 yıl 4500 gün şartına tabi olanların öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaş dışındaki şartların yerine getirildiğiyle ilgili bir yazı alması gerekiyor. Tabi kıdem tazminatı alabilmek için aynı iş yerinde en az 1 yıldır çalışıyor olmanız gerekiyor. Bu şartları taşıyanlar söz konusu SGK belgesiyle birlikte istifa etse dahi tazminatlarını talep edebilir. Bu durumda istifa edip kıdem tazminatını alanlar ihbar tazminatı alamazlar.