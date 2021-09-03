Kıdem tazminatında çoğu kişi bunu bilmiyor! 25 yıl ve 4500 gün şartına dikkat! O tarihe dikkat edilmezse yılların birikimi heba olabilir!

Kıdem tazminatında çoğu kişi bunu bilmiyor! 8 Eylül 1999'dan sonra işe başlayanların kıdem tazminatı talep etmesi için 2 şart bulunuyor. Bunlar 25 yıl ve 4500 gün şartı... 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk kez sigortalı olup da 15 yıl 3600 gün sigortalılık süresini dolduran yani yaş dışındaki emeklilik şartlarını yerine getiren işçiler, SGK'dan "Emeklilik hakkı elde etmiştir" yazısı alarak işverene verip, istifa ederse kıdem tazminatı alabiliyor. Bu tarihten sonrakiler için böyle bir durum söz konusu değil.