Altın fiyatları son dakika sarpa sardı! Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! Sudan ucuz altın fiyatları kapıda kuyruk oluşturdu
Uzun vakittir son derece pahalı olan altın fiyatları sonucunda düştü. Yatırımcılar da birikimciler de sevinçten havaya uçtu. Sizler de birikim, yatırım gibi ileriye dönük bir para istiyorsanız kendinize bir altın hesabı açın. Sudan ucuz altın fiyatları yatırım gerçekleştirmek amacıyla en doğru zamanlardan biri. Bu anlamda en güvenilir yatırım araçlarının başında gelen altına son dönemlerde talep gittikçe artıyor. Geçtiğimiz haftalarda bin 677 dolara kadar düşen ve hızla alıcı toplayan ons altın bugün bin 810 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne yüzde 0,35'lik düşüş işe başladı. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları adeta coştu. Kafayı yiyen altın fiyatları öyle bir düşüşe geçti ki görenler sudan ucuz dedi. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 772,68 lira, satış fiyatı 792,23 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 482,70 lira, satış fiyatı 483,25 lira seviyesinde yer alıyor.
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Son zamanlarda oldukça ilgi gören altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Haftaya bin 816 dolardan başlangıç yapan ons altın yaklaşık yüzde 0,35 değer kaybetti. Haftaya 487 TL'den başlangıç yapan ve 492 TL'ye kadar yükselen gram altın ise güne, yüzde 0,30 düşüşle başladı. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...
En güvenilir yatırım araçlarının başında gelen altına son dönemlerde talep gittikçe artıyor. Geçtiğimiz haftalarda bin 677 dolara kadar düşen ve hızla alıcı toplayan ons altın bugün bin 810 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise güne yüzde 0,35'lik düşüş işe başladı. İşte yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Hafta içerisinde 491 TL'ye kadar ulaşan gram altın güne yüzde 0,35'lik düşüş ile başlangıç yaptı. Gram altın 482 TL'den işlem görüyor.