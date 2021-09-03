Altın fiyatları son dakika sarpa sardı! Altın yatırımcılarını ters düz eden haber! Sudan ucuz altın fiyatları kapıda kuyruk oluşturdu

Altın fiyatları adeta coştu. Kafayı yiyen altın fiyatları öyle bir düşüşe geçti ki görenler sudan ucuz dedi. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Spot piyasada 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 772,68 lira, satış fiyatı 792,23 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 482,70 lira, satış fiyatı 483,25 lira seviyesinde yer alıyor.