Ve netleşti! Gözler oradaydı! Sadece kimliği ile PTT şubesine gidene 15.000 TL anında kefilsiz, şartız, kolay kredi!

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Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT, yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü engel durumu oluşmuş olan vatandaşlara, farklı tutarlarda engelli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte PTT'nin 5 özel banka aracılığı ile sunmuş olduğu engelli ihtiyaç kredisi hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları
Yeni dönemde giderek karmaşık bir hale gelen ekonomi piyasalarından ötürü gündelik hayatta satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yansıyan yüksek oranlı zamlar, vatandaşların bütçeleri için büyük bir sorun teşkil etmeye başladı. Özellikle çeşitli sebeplerden ötürü engel durumu olan vatandaşlar, iş güçlerini belirli bir oranda ya da tamamen kaybetmiş oldukları için çalışamamalarından kaynaklı olarak ayın sonunu getirememeye başladılar.
Engelli vatandaşların içinde bulundukları zorlu maddi koşullara "dur" demek isteyen PTT, 5 özel banka aracılığı ile engelli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Kurum, ihtiyaç kredisi hizmeti sunacak olan bankalara başvuru yapılabilmesi için sağlanması gereken şartları ve diğer ayrıntıları paylaştı.
PTT Engelli İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları 2022
Köklü kurumlardan biri olarak hizmet veren PTT, yeni dönemde de sabit hizmetlerine ek olarak çeşitli hizmetler geliştirmeye devam ediyor.