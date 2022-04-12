RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Gözler oradaydı! Sadece kimliği ile PTT şubesine gidene 15.000 TL anında kefilsiz, şartız, kolay kredi!

Ve netleşti! Gözler oradaydı! Sadece kimliği ile PTT şubesine gidene 15.000 TL anında kefilsiz, şartız, kolay kredi!

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olan PTT, yeni dönemde çeşitli sebeplerden ötürü engel durumu oluşmuş olan vatandaşlara, farklı tutarlarda engelli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. İşte PTT'nin 5 özel banka aracılığı ile sunmuş olduğu engelli ihtiyaç kredisi hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları

takvim.com.tr
12.04.2022 09:47 - Son Güncelleme: 12.04.2022 09:47
Ve netleşti! Gözler oradaydı! Sadece kimliği ile PTT şubesine gidene 15.000 TL anında kefilsiz, şartız, kolay kredi!

Yeni dönemde giderek karmaşık bir hale gelen ekonomi piyasalarından ötürü gündelik hayatta satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yansıyan yüksek oranlı zamlar, vatandaşların bütçeleri için büyük bir sorun teşkil etmeye başladı. Özellikle çeşitli sebeplerden ötürü engel durumu olan vatandaşlar, iş güçlerini belirli bir oranda ya da tamamen kaybetmiş oldukları için çalışamamalarından kaynaklı olarak ayın sonunu getirememeye başladılar.

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Ve netleşti! Gözler oradaydı! Sadece kimliği ile PTT şubesine gidene 15.000 TL anında kefilsiz, şartız, kolay kredi!

Engelli vatandaşların içinde bulundukları zorlu maddi koşullara "dur" demek isteyen PTT, 5 özel banka aracılığı ile engelli ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Kurum, ihtiyaç kredisi hizmeti sunacak olan bankalara başvuru yapılabilmesi için sağlanması gereken şartları ve diğer ayrıntıları paylaştı.

Ve netleşti! Gözler oradaydı! Sadece kimliği ile PTT şubesine gidene 15.000 TL anında kefilsiz, şartız, kolay kredi!

PTT Engelli İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları 2022

Köklü kurumlardan biri olarak hizmet veren PTT, yeni dönemde de sabit hizmetlerine ek olarak çeşitli hizmetler geliştirmeye devam ediyor.

Ve netleşti! Gözler oradaydı! Sadece kimliği ile PTT şubesine gidene 15.000 TL anında kefilsiz, şartız, kolay kredi!

Bu noktada kurum tarafından geliştirilmiş olan engelli ihtiyaç kredisi hizmeti öne çıkmayı başarırken, ilgili hizmete başvuru yapılabilmesi için sağlanması gereken şartlar şu şekilde belirlendi:

Ve netleşti! Gözler oradaydı! Sadece kimliği ile PTT şubesine gidene 15.000 TL anında kefilsiz, şartız, kolay kredi!
  • 18 yaşından büyük, 85 yaşından küçük olmak
  • En az 2 yıl geçerlilik süresi bulunan engelli raporuna sahip olmak
  • Akli dengesi yerinde olmak
  • Yüksek kredi notuna sahip olmak
  • Yüzde 40 ve üzeri oranda engele sahip olmak

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