Ve netleşti! Gözler oradaydı! Sadece kimliği ile PTT şubesine gidene 15.000 TL anında kefilsiz, şartız, kolay kredi!

Yeni dönemde giderek karmaşık bir hale gelen ekonomi piyasalarından ötürü gündelik hayatta satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yansıyan yüksek oranlı zamlar, vatandaşların bütçeleri için büyük bir sorun teşkil etmeye başladı. Özellikle çeşitli sebeplerden ötürü engel durumu olan vatandaşlar, iş güçlerini belirli bir oranda ya da tamamen kaybetmiş oldukları için çalışamamalarından kaynaklı olarak ayın sonunu getirememeye başladılar.