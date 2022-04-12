Kapılara asıldı A101’de bu hafta büyük kampanya! Bitti bitecek! 10’lu halde satılıyor 16, 95’e düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!

A101'de bu hafta neler var merak ediliyor. Türkiye'deki zincir marketler arasında yer alan A101 her hafta yeni aktüel ürünler kataloğunu sergilemeye devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunun güncel hali paylaşıldı. Alışverişe çıkmaya hazırlananlar elini çabuk tutsun. İndirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Yeni haftada hem 'Haftanın Yıldızları'nda hem de 'Aldın Aldın' da kampanya dikkat çekti. İşte A101'in bu haftaki kataloğunun tamamı...