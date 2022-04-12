Kapılara asıldı A101'de bu hafta büyük kampanya! Bitti bitecek! 10'lu halde satılıyor 16, 95'e düştü! A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste!
A101 haftanın yıldızlı ürünlerini açıkladı. Zincir marketlerdeki indirimli fiyatlar yoğun ilgi görüyor. A101 marketlerinde bu hafta satışa sunulan envai çeşit üründe büyük indirim yapıldı. Başlatılan kampanya kapsamında yumurta, peynir, zeytin, nohut, süt, salam, kaşar, ve tat 3'lü sos paketinde fiyatlar düştü. Keskinoğlu Yumurta Omega-3 10'lu 53-62g 16,95 TL'den satılmaya başlandı. Yöremce Nohut Beyaz 1000 G 21,00 TL'ye kadar indi. Ketçap ve mayonezi aynı anda almak isteyenler de 10 TL ve üzeri alışverişlerde 19,95'e alabilecek. İşte A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğu tam liste!
12.04.2022 10:51 - Son Güncelleme: 12.04.2022 10:51
A101'de bu hafta neler var merak ediliyor. Türkiye'deki zincir marketler arasında yer alan A101 her hafta yeni aktüel ürünler kataloğunu sergilemeye devam ediyor. Vatandaşların yakından takip ettiği A101 aktüel ürünler kataloğunun güncel hali paylaşıldı. Alışverişe çıkmaya hazırlananlar elini çabuk tutsun. İndirimli ürünler raflardaki yerini aldı. Yeni haftada hem 'Haftanın Yıldızları'nda hem de 'Aldın Aldın' da kampanya dikkat çekti. İşte A101'in bu haftaki kataloğunun tamamı...