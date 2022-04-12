RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde kendi geçimini sağlayamayacak durumda olan ülke vatandaşlarına, devletin Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumu aracılığı ile geri ödemesiz nakit desteği verileceği açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, söz konusu yardım başlığının detaylarını açıkladı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan nakdi yardıma ilişkin haberin devamı

takvim.com.tr
12.04.2022 09:38 - Son Güncelleme: 12.04.2022 09:38
Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

Devlet kurumları, çeşitli faktörler çerçevesinde dezavantajlı gruplarda değerlendirilebilecek olan kişilere bazı yardımlar iletmektedirler. Bu yardımların çoğu, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacına hizmet etmektedir. Bu kapsamda devletin bu sosyal yardım politikasını yürütmek ile yükümlü kurumlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara "fakirlik/ muhtaçlık aylığı" hizmeti sunmaktadır.

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Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

Fakirlik Aylığı Nedir?

Fakirlik ya da diğer adı ile muhtaçlık aylığı olarak bilinen sosyal yardım modeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan bir sosyal yardım modelidir.

Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

Yaşlılıktan ya da yüzde 40 ve üzeri oranlı engel durumundan ötürü kendi geçimini sağlayamayacak durumda olan vatandaşlar, müdürlük tarafından geliştirilmiş olan bu yardım modelinden karşılıksız bir şekilde faydalanabilmektedirler.

Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

Fakirlik Aylığı Başvuru Şartları 2022

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş sosyal yardım modellerinden biri olan fakirlik/ muhtaçlık aylığı için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.

Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

Kurum, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracağı bu yardım modeli için şu başvuru kriterlerini belirlemiştir:

  • Öksüz ya da yetim olmak (çocuklar için)
  • Başvuru sahibinin yüzde 40 ve üzeri oranlarda engel durumuna sahip olması
  • Başvuru sahibinin sosyal güvencesinin olmaması
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