Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!

Fakirlik Aylığı Nedir?

Fakirlik ya da diğer adı ile muhtaçlık aylığı olarak bilinen sosyal yardım modeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan bir sosyal yardım modelidir.