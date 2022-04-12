Az önce duyuruldu: Geçimini sağlayamayacak durumda olanlara, devletten büyük destek! Herkese 1282 TL nakit ödeme yapılacak!
Yeni dönemde çeşitli faktörler çerçevesinde kendi geçimini sağlayamayacak durumda olan ülke vatandaşlarına, devletin Vakıflar Genel Müdürlüğü kurumu aracılığı ile geri ödemesiz nakit desteği verileceği açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, söz konusu yardım başlığının detaylarını açıkladı. İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan nakdi yardıma ilişkin haberin devamı
Devlet kurumları, çeşitli faktörler çerçevesinde dezavantajlı gruplarda değerlendirilebilecek olan kişilere bazı yardımlar iletmektedirler. Bu yardımların çoğu, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri amacına hizmet etmektedir. Bu kapsamda devletin bu sosyal yardım politikasını yürütmek ile yükümlü kurumlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara "fakirlik/ muhtaçlık aylığı" hizmeti sunmaktadır.
Fakirlik Aylığı Nedir?
Fakirlik ya da diğer adı ile muhtaçlık aylığı olarak bilinen sosyal yardım modeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş olan bir sosyal yardım modelidir.
Fakirlik Aylığı Başvuru Şartları 2022
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilmiş sosyal yardım modellerinden biri olan fakirlik/ muhtaçlık aylığı için bazı şartların sağlanması gerekmektedir.