Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

2025'te birçok yeni destek programı devreye alındı. Bu yıl boyunca evlenmeye karar veren gençler ve çocuk sahibi olmak isteyen aileler için çeşitli maddi yardımlar sunulacak. İşte bu desteklerle ilgili merak edilenler.

Evlilik Kredisi Destekleri

Kimler Yararlanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, evlilik kredisi 18-29 yaş arasındaki gençler için geçerli olup gelir şartlarını yerine getirenler bu destekten faydalanabilecek.

Evlilik Kredisi Miktarı Evlenecek çiftlere 150 bin TL verilecek. Bu kredi, 2 yıl ödemesiz ve 48 ay vade ile faizsiz olarak geri ödenecek. İlk 2 yıl ödeme yapılmazken, sonraki 4 yıl boyunca aylık 3.125 TL ödeme yapılacak.

Başvuru Süreci Evlilik kredisi için başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Değerlendirme sonrasında hak sahiplerinin hesaplarına ödeme yapılacak. e-Devlet başvuru ekranı için tıklayın