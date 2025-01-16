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Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

2025 yılı Aile Yılı olarak ilan edilirken ailelerin ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla önemli destekler devreye alındı. Hem evlenmeyi planlayanlara hem de çocuk sahibi olmak isteyen ailelere sunulacak bu yardımlar toplamda 545 bin lirayı bulacak. Peki kimler bu desteklerden yararlanabilecek? Başvurular nasıl yapılacak? İşte merak edilen tüm soruların cevabı!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:11 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 09:25
Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

2025'te birçok yeni destek programı devreye alındı. Bu yıl boyunca evlenmeye karar veren gençler ve çocuk sahibi olmak isteyen aileler için çeşitli maddi yardımlar sunulacak. İşte bu desteklerle ilgili merak edilenler.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Evlilik Kredisi Destekleri
Kimler Yararlanacak?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, evlilik kredisi 18-29 yaş arasındaki gençler için geçerli olup gelir şartlarını yerine getirenler bu destekten faydalanabilecek.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Evlilik Kredisi Miktarı

Evlenecek çiftlere 150 bin TL verilecek. Bu kredi, 2 yıl ödemesiz ve 48 ay vade ile faizsiz olarak geri ödenecek. İlk 2 yıl ödeme yapılmazken, sonraki 4 yıl boyunca aylık 3.125 TL ödeme yapılacak.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Başvuru Süreci

Evlilik kredisi için başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Değerlendirme sonrasında hak sahiplerinin hesaplarına ödeme yapılacak.

e-Devlet başvuru ekranı için tıklayın

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Çocuk Destekleri ve Ödemeler

Kimler Yararlanacak?

1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için ödeme yapılacak. Başvuru için anne ya da babanın Türk vatandaşı veya Mavi Kartlı olması yetecek. Ödemeler annenin hesabına yapılacak.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Ödeme Detayları

İlk çocuk için 5.000 TL'lik bir 'ilk altın' ödemesi yapılacak.
İkinci çocuk için her ay 1.500 TL ödeme yapılacak.
Üçüncü çocuk için her ay 5.000 TL ödeme yapılacak.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Ödeme Süresi

Çocuklar 5 yaşına gelene kadar yani 60 ay süresince her ay ödeme yapılacak.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Baba da Ödeme Alacak

Anne yoksa veya yabancı uyruklu ise ödemeler baba üzerinden yapılacak. Ayrıca evlat edinilen çocuklar için de doğum yardımı geçerli olacak.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Evlat Edinenlere Destek

1 Ocak 2025 sonrası evlat edinilen çocuklar için de doğum desteği ödenecek.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Toplam Destek Miktarı

Evlilik ve çocuk destekleri ile bir çift, toplamda 545.000 TL'ye kadar maddi destek alabilecek. İlk çocuk için 5.000 TL, ikinci için 90.000 TL, üçüncü için ise 300.000 TL ödeme yapılacak.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Ödemelerde Artış Olacak Mı?

Şu an için ödeme miktarlarında herhangi bir artış açıklaması yapılmamış olsa da, memur maaş katsayısı veya yeniden değerleme oranı gibi kriterlerle ödemelerin artırılması bekleniyor.

Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

Başvuru İşlemleri

Başvurular çocukların doğum belgeleri ile kaymakamlıklara yapılacak ve ödemeler annenin hesabına yatırılacak.