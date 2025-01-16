Ve netleşti: Evlenen çiftlere 545 bin TL destek! 4 çocuğu olana ayda 11.500 TL ödeme yapılacak! İşte başvuru şartları

2025'te birçok yeni destek programı devreye alındı. Bu yıl boyunca evlenmeye karar veren gençler ve çocuk sahibi olmak isteyen aileler için çeşitli maddi yardımlar sunulacak. İşte bu desteklerle ilgili merak edilenler.
Evlilik Kredisi Destekleri
Kimler Yararlanacak?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, evlilik kredisi 18-29 yaş arasındaki gençler için geçerli olup gelir şartlarını yerine getirenler bu destekten faydalanabilecek.
Evlilik Kredisi Miktarı
Evlenecek çiftlere 150 bin TL verilecek. Bu kredi, 2 yıl ödemesiz ve 48 ay vade ile faizsiz olarak geri ödenecek. İlk 2 yıl ödeme yapılmazken, sonraki 4 yıl boyunca aylık 3.125 TL ödeme yapılacak.
Başvuru Süreci
Evlilik kredisi için başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak. Değerlendirme sonrasında hak sahiplerinin hesaplarına ödeme yapılacak.
Çocuk Destekleri ve Ödemeler
Kimler Yararlanacak?
1 Ocak 2025 sonrasında doğan her çocuk için ödeme yapılacak. Başvuru için anne ya da babanın Türk vatandaşı veya Mavi Kartlı olması yetecek. Ödemeler annenin hesabına yapılacak.
Ödeme Detayları
İlk çocuk için 5.000 TL'lik bir 'ilk altın' ödemesi yapılacak.
İkinci çocuk için her ay 1.500 TL ödeme yapılacak.
Üçüncü çocuk için her ay 5.000 TL ödeme yapılacak.
Ödeme Süresi
Çocuklar 5 yaşına gelene kadar yani 60 ay süresince her ay ödeme yapılacak.
Baba da Ödeme Alacak
Anne yoksa veya yabancı uyruklu ise ödemeler baba üzerinden yapılacak. Ayrıca evlat edinilen çocuklar için de doğum yardımı geçerli olacak.
Evlat Edinenlere Destek
1 Ocak 2025 sonrası evlat edinilen çocuklar için de doğum desteği ödenecek.
Toplam Destek Miktarı
Evlilik ve çocuk destekleri ile bir çift, toplamda 545.000 TL'ye kadar maddi destek alabilecek. İlk çocuk için 5.000 TL, ikinci için 90.000 TL, üçüncü için ise 300.000 TL ödeme yapılacak.
Ödemelerde Artış Olacak Mı?
Şu an için ödeme miktarlarında herhangi bir artış açıklaması yapılmamış olsa da, memur maaş katsayısı veya yeniden değerleme oranı gibi kriterlerle ödemelerin artırılması bekleniyor.
Başvuru İşlemleri
Başvurular çocukların doğum belgeleri ile kaymakamlıklara yapılacak ve ödemeler annenin hesabına yatırılacak.