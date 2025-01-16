EMEKLİYE 1.226 TL SEYYANEN İLAVE | 16.4 milyon SSK BAĞKUR’lunun gelir takvimi hazır: 3 bin TL ikramiye dahil...

2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zamlar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve hükümet, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler için zam oranlarını açıkladı. Bu düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklileri de zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca, maaşlar e-Devlet üzerinden yayımlandı ve ödemeler için belirlenen tarihler de duyuruldu.
Emekli Maaş Farkları Ne Zaman Ödenecek?
SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında maaşlarını hesaplarında görecek. Zamlı maaşların bu tarihlerde hesaplarda olacağı tahmin ediliyor.
Emekli maaşlarının nasıl hesaplanacağını öğrenmek için e-Devlet üzerinden basit adımlarla işlem yapılabiliyor. İşte emekli maaşı ve ek ödeme tutarlarını öğrenmek için takip etmeniz gereken adımlar.
1. e-Devlet'e Giriş Yapın
Emekli maaşınızı ve ek ödeme bilgilerinizi öğrenmek için ilk adım, e-Devlet sistemine giriş yapmaktır. e-Devlet şifrenizi kullanarak sisteme erişebilirsiniz.
2. Emekli Ödeme Bilgilerine Erişin
e-Devlet ana sayfasında yer alan "Emekli" sekmesini tıklayın. Buradan ödeme bilgilerinize ulaşabileceksiniz.
3. Ek Ödeme Tutarını Kontrol Edin
Emekli maaşınızın yanında yer alan "Ek ödeme tutarı" kısmına göz atın. Bu tutar, maaşınıza eklenen ödeme miktarını gösterecektir.
4. Kök Maaşınızı Hesaplayın
Ek ödeme tutarını bulduktan sonra, bu tutarı 25 ile çarparak net maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Örneğin, ek ödeme tutarınız 500 TL ise, 500 TL x 25 = 12.500 TL gibi bir maaş sonucu elde edebilirsiniz.
5. Yeni Aylığınızı Öğrenin
Eğer 2025 yılına ait yeni maaş artışını hesaplamak istiyorsanız, önceki maaşınıza %15.75 oranında enflasyon artışı uygulanacak. Ardından, ek ödeme oranları dikkate alınarak maaşınıza ek ödeme eklenecek.
SEYYANEN İLAVE NASIL OLACAK?
Örnek Hesaplama
Net maaş: 11.000 TL
Enflasyon artışı (%15.75): 12.733 TL
Yüzde 4 ek ödeme: 510 TL
Yeni gelir: 13.243 TL
Seyyanen destek: 1.226 TL
Bankaya yatacak tutar: 14.469 TL
Bu hesaplama, yeni maaşınızı öğrenmenizi ve Hazine desteği ile maaşınızın ne kadar olacağını hızlıca görmenizi sağlar.
2025 Emekli Kazanç Takvimi: Maaşlar, İkramiyeler ve Promosyonlar
2025 yılı emekliler için kazançlarını artıracak önemli değişikliklerle başladı. Yeni maaş artışları, bayram ikramiyeleri ve promosyon ödemeleriyle emekliler için 2025 yılı "üçlü kazanç" yılı olacak. İşte emekliler için 2025 yılına dair detaylı gelir takvimi ve artış beklenen alanlar.
Emekli maaşlarına bu yıl büyük bir artış yapılırken, bayram ikramiyeleri de önemli bir ödeme kalemi olarak dikkat çekiyor. 2025 yılına ait bayram ikramiyeleri Ramazan ve Kurban bayramlarında olacak.
Ramazan Bayramı İkramiyesi
Ramazan Bayramı, 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Bu tarihlerde emekliler ilk bayram ikramiyelerini alacaklar. İkramiyelerin tahmini ödeme tarihi ise 24-28 Mart arasında olacak. 2025'te her bayram için 3 bin TL'lik ikramiye ödemesi yapılması bekleniyor. Bu tutarın artırılması da gündemde.
Kurban Bayramı İkramiyesi
Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. İkinci bayram ikramiyesi büyük ihtimalle 2-5 Haziran tarihlerinde emeklilere yatırılacak. Bu bayram için de aynı ikramiye tutarının geçerli olması bekleniyor.
2025 Yılı Emekli Gelir Takvimi
Ocak 2025
1-5 Ocak: Memur emeklilerine maaş, ay içindeki zam farkı
17-26 Ocak: SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri
25-28 Ocak: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri
Mart 2025
24-28 Mart: Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi
Haziran 2025
2-5 Haziran: Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödenmesi
Temmuz 2025
1-5 Temmuz: Memur emeklilerine maaş, zam farkı
17-26 Temmuz: SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri
25-28 Temmuz: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri