EMEKLİYE 1.226 TL SEYYANEN İLAVE | 16.4 milyon SSK BAĞKUR’lunun gelir takvimi hazır: 3 bin TL ikramiye dahil...

2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zamlar, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve hükümet, 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler için zam oranlarını açıkladı. Bu düzenlemeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklileri de zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Ayrıca, maaşlar e-Devlet üzerinden yayımlandı ve ödemeler için belirlenen tarihler de duyuruldu.