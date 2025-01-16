Evde çalışana emeklilik fırsatı! Prim ödemesinde 10 gün detayı

- Evde çalışan emekli ise prim değişir mi? Ev hizmetlerinde çalıştırılan kişi emekli ise bu durumda 10 gün çalışanlar için en az 2.795,59 lira (866,85 TL x 10 x % 32,25), 30 gün çalışanlar için 8.386,77 lira (866,85 TL x 30 x % 32,25) prim yatırılması gerekiyor.

- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştıranlar ne ödeyecek? Bu primler emekli eder mi? Ayda 1 gün çalıştıranların 17,34 lira (866,85 TL x % 2), ayda 9 gün çalıştıranların 156,06 lira (17,34 TL x 9) lira iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi gerekiyor. Bu primler emeklilik primi değil. İş ve meslek kazasına karşı güvence sağlıyor. İsteyen çalışanlar emeklilik primini kendi yatırabiliyor.

Çalışanın bu imkandan yararlanması için işveren tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmiş olması yeterli. Kendi primini yatıracak kişinin bu yıl ödeyeceği aylık tutar, prime esas kazanç alt sınırına göre 8.451,79 lira (866,85 TL x 30 x % 32,5) seviyesinde bulunuyor.

- Kolay sigorta nasıl yapılacak?

Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay gerçekleştirilebilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor. Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart.