Evde çalışana emeklilik fırsatı! Prim ödemesinde 10 gün detayı

Bakıcı, temizlikçi gibi ev hizmetlerinde çalışanların sigorta primleri, yeni yılla birlikte yükseldi. Hem yeni asgari ücret hem de prim düzenlemeleri yapılacak ödemelerde kendini gösterdi. Sosyal Güvenlik Kurumu yeni tutarları yayımladığı genelgeyle duyurdu.
Ödenecek prim tutarları çalışma süresine göre değişirken, isteyen çalışanlar primlerini tamamlayarak emekli olabilecek. İşte merak edilen soruların yanıtları:
- Ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenecek prim nasıl belirleniyor?
Evde çalıştırılan kişi için ödenecek primde çalışma süresine göre farklı bir uygulama söz konusu bulunuyor. Burada 1 ay içinde 10 günden az mı fazla mı çalışma yapıldığı önem taşıyor. Evinde 10 günden az süre ile sigortalı çalıştıranların, bu kişileri çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemeleri yeterli oluyor.
Sigortalı çalışan isterse kendi prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası da yaptırabiliyor. Evde 10 gün ve üzerinde süreyle çalışanlar için ise çalıştıran kişi tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda.
- Ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıranlar ne kadar prim ödeyecek?
Bir günlük asgari ücret 866,85 lira. Buna göre, ev hizmetlerinde ayda 10 gün işçi çalıştıranlar en az 3.272,36 lira (866,85 TL x 10 x % 37,75), 30 gün çalıştıranlar da 9.817,08 lira (866,85 TL x 30 x % 37,75) prim ödeyecek. Ancak, primlerini düzenli ödeyenlere indirimli prim imkanı var.
- Evde çalışan emekli ise prim değişir mi?
Ev hizmetlerinde çalıştırılan kişi emekli ise bu durumda 10 gün çalışanlar için en az 2.795,59 lira (866,85 TL x 10 x % 32,25), 30 gün çalışanlar için 8.386,77 lira (866,85 TL x 30 x % 32,25) prim yatırılması gerekiyor.
- Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az çalıştıranlar ne ödeyecek? Bu primler emekli eder mi?
Ayda 1 gün çalıştıranların 17,34 lira (866,85 TL x % 2), ayda 9 gün çalıştıranların 156,06 lira (17,34 TL x 9) lira iş kazası ve meslek hastalığı primi ödemesi gerekiyor. Bu primler emeklilik primi değil. İş ve meslek kazasına karşı güvence sağlıyor. İsteyen çalışanlar emeklilik primini kendi yatırabiliyor.
Çalışanın bu imkandan yararlanması için işveren tarafından 1 gün iş kazası primi bildirilmiş olması yeterli. Kendi primini yatıracak kişinin bu yıl ödeyeceği aylık tutar, prime esas kazanç alt sınırına göre 8.451,79 lira (866,85 TL x 30 x % 32,5) seviyesinde bulunuyor.
- Kolay sigorta nasıl yapılacak?
Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay gerçekleştirilebilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor. Öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS ile kendi TC kimlik numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini "çalıştıran" olarak kaydettirmesi, daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 5510 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturması şart.
Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini her bir gün için ayrı SMS ile göndermesi gerekiyor. SGK'ya doğrudan ya da posta yoluyla, "www.turkiye.gov.tr" uygulamasından müracaat edenler banka aracılığıyla, SMS ile müracaat edenler cep telefonu faturaları ile ödemelerini yapabiliyor.