Türkiye genelinde milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonucunda emeklilere Ekim ayından itibaren yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri yapılacak. 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli olanlar bu fırsattan yararlanabilecek. Amaç, emeklilere 20.000 TL'ye kadar koşulsuz ve şartsız ek ödeme fırsatı ile ekonomik rahatlama sağlamak.
ING Bank, emekli maaşını kendisine aktaran vatandaşlara 20.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuyor.
Yapı Kredi Bankası emeklilere yönelik de dikkat çekici bir promosyon kampanyası sunuyor. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye aktaranlar 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabilecek. Başvurular şubelerden veya dijital bankacılık kanallarından yapılabilecek.