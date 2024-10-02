Türkiye genelinde milyonlarca emekli vatandaşı sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında yapılan anlaşmalar sonucunda emeklilere Ekim ayından itibaren yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri yapılacak. 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli olanlar bu fırsattan yararlanabilecek. Amaç, emeklilere 20.000 TL'ye kadar koşulsuz ve şartsız ek ödeme fırsatı ile ekonomik rahatlama sağlamak.