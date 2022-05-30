Ve netleşti! Devlet kurumu açıkladı: Eğer aracınızı satarsanız, 15 bin TL tutarında borç ödemek zorunda kalacaksınız!

Devletin, engelli vatandaşların sağlık ve diğer ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde karşılamaları adına geliştirmiş olduğu bu ayrıcalıklı hizmetler sayesinde, bir aracı normal satış fiyatından nerede ise yüzde 50'den fazla daha az ödeyerek satın almak mümkündür.