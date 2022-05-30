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Haberler Ekonomi Ve netleşti! Devlet kurumu açıkladı: Eğer aracınızı satarsanız, 15 bin TL tutarında borç ödemek zorunda kalacaksınız!

Ve netleşti! Devlet kurumu açıkladı: Eğer aracınızı satarsanız, 15 bin TL tutarında borç ödemek zorunda kalacaksınız!

Ülke sınırlarımız içerisinde yaşayan engelli vatandaşlara, topluma geri kazandırılmaları ve kendi ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabilmeleri adına birçok farklı başlık altında ayrıcalıklı hizmetler sunulmaktadır. Bu hizmetlerden birisi de ÖTV'siz araç sahibi olma fırsatıdır. Bu kapsamda ilgili haktan yararlanan veya yararlanacak olan vatandaşları uyaran devlet, ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.

takvim.com.tr
30.05.2022 08:33 - Son Güncelleme: 30.05.2022 08:33
Ve netleşti! Devlet kurumu açıkladı: Eğer aracınızı satarsanız, 15 bin TL tutarında borç ödemek zorunda kalacaksınız!

Devletin engelli vatandaşların araç sahibi olabilmeleri amacı ile sunmuş olduğu ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti haklarına ilişkin önemli detaylar yayınlandı. Söz konusu haklardan kimlerin yararlanabileceği aktarılırken, hangi durumlarda bu hakların kaybedileceği de açıklandı.

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Ve netleşti! Devlet kurumu açıkladı: Eğer aracınızı satarsanız, 15 bin TL tutarında borç ödemek zorunda kalacaksınız!

ÖTV İndirimli ve ÖTV'siz Araç Satışı Ne Anlama Gelir?

ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti, devletin engelli vatandaşlara sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerdi ifade etmektedir. Bu kapsamda engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan vatandaşlar ÖTV indirimi, engel oranı yüzde 90'ın üzerinde olan vatandaşlar ise ÖTV muafiyeti hakkından yararlanarak araç sahibi olabilmektelerdir.

Ve netleşti! Devlet kurumu açıkladı: Eğer aracınızı satarsanız, 15 bin TL tutarında borç ödemek zorunda kalacaksınız!

Devletin, engelli vatandaşların sağlık ve diğer ihtiyaçlarını daha hızlı ve daha konforlu bir şekilde karşılamaları adına geliştirmiş olduğu bu ayrıcalıklı hizmetler sayesinde, bir aracı normal satış fiyatından nerede ise yüzde 50'den fazla daha az ödeyerek satın almak mümkündür.

Ve netleşti! Devlet kurumu açıkladı: Eğer aracınızı satarsanız, 15 bin TL tutarında borç ödemek zorunda kalacaksınız!

ÖTV İndirimi ve ÖTV Muafiyeti Haklarından Kimler Yararlanabilir?

Devletin engelli vatandaşlara sunmuş olduğu ÖTV indirimi ve ÖTV muafiyeti haklarından yararlanarak araç sahibi olmak için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Sağlanması gereken kriterler ise genel hatları ile şu şekilde belirlenmiştir:

Ve netleşti! Devlet kurumu açıkladı: Eğer aracınızı satarsanız, 15 bin TL tutarında borç ödemek zorunda kalacaksınız!
  • 18 yaşından büyük olmak
  • Engel durumu en az yüzde 40 olmak
  • Engel durumunu tam teşekkülü bir sağlık kuruluşundan alınan sağlık raporu ile kanıtlayabiliyor
  • olmak
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