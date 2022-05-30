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Haberler Ekonomi 25 bin çalışana 180 milyon TL iade! Kıdem tazminatından kesilen vergilere iade yolu açılıyor... İşte tüm detaylar

25 bin çalışana 180 milyon TL iade! Kıdem tazminatından kesilen vergilere iade yolu açılıyor... İşte tüm detaylar

Vergi iadesinde 27 Mart 2018 milat olarak kabul edilirken, dava açan 25 bine yakın çalışan için zaman aşımı işlemeyecek. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek.

30.05.2022 07:00 - Son Güncelleme: 30.05.2022 07:00
25 bin çalışana 180 milyon TL iade! Kıdem tazminatından kesilen vergilere iade yolu açılıyor... İşte tüm detaylar

Kıdem tazminatında gelir vergisi kesintisinin iade edilmesine ilkin düzenleme binlerce çalışanın yüzünü güldürdü.

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25 bin çalışana 180 milyon TL iade! Kıdem tazminatından kesilen vergilere iade yolu açılıyor... İşte tüm detaylar

Vergi iadesinde 27 Mart 2018 milat olarak kabul edilirken, dava açan 25 bine yakın çalışan için zaman aşımı lemeyecek.

25 bin çalışana 180 milyon TL iade! Kıdem tazminatından kesilen vergilere iade yolu açılıyor... İşte tüm detaylar

Çalışanın kıdemi ve ikale sözleşmesindeki (çi ve işverenin anlaşarak var olan bir sözleşmeyi ortadan kaldırılması için yaptıkları bozma sözleşmesi) miktar ile vergi dilimi yükseldikçe, alınacak vergi iadesi de artacak.

25 bin çalışana 180 milyon TL iade! Kıdem tazminatından kesilen vergilere iade yolu açılıyor... İşte tüm detaylar

Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek.

25 bin çalışana 180 milyon TL iade! Kıdem tazminatından kesilen vergilere iade yolu açılıyor... İşte tüm detaylar

İade alabilmek için dava açmamış olmak, mevcut davalardan da vazgeçmek gerekiyor.

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