25 bin çalışana 180 milyon TL iade! Kıdem tazminatından kesilen vergilere iade yolu açılıyor... İşte tüm detaylar
Vergi iadesinde 27 Mart 2018 milat olarak kabul edilirken, dava açan 25 bine yakın çalışan için zaman aşımı işlemeyecek. Bu kapsamda yaklaşık 180 milyon liralık vergi iade edilecek.
30.05.2022 07:00 - Son Güncelleme: 30.05.2022 07:00
Vergi iadesinde 27 Mart 2018 milat olarak kabul edilirken, dava açan 25 bine yakın çalışan için zaman aşımı işlemeyecek.
Çalışanın kıdemi ve ikale sözleşmesindeki (işçi ve işverenin anlaşarak var olan bir sözleşmeyi ortadan kaldırılması için yaptıkları bozma sözleşmesi) miktar ile vergi dilimi yükseldikçe, alınacak vergi iadesi de artacak.